Едни коли станаха абсолютен хит. Куп бонуси за шофьорите им

Дизеловите хибридни автомобили все още са много интересни за тези, които искат да се възползват както от ниската консумация на дизеловия двигател, така и от предимствата, предлагани от хибридното задвижване. В някои градове и региони на Европа собствениците на такива автомобили получават редица предимства – достъп центрове на градове, където стандартните дизели са забранени, намалени данъци и безплатно паркиране в определени зони, пише Инвестор.бг.

Освен това plug-in хибридите с дизелов двигател предлагат и възможност за по-дълго пътуване – понякога над 100 км, в изцяло електрически режим, което в полза на околната среда. Това е комбинирано с висок комфорт при шофиране и намален разход на гориво.

В момента в Европа се предлагат повече от 70 хибридни дизелови модела на различни марки, а догодина към тях ще се присъединят поне 20 нови електрифицирани дизели. Сред тях има не само plug-in хибриди (PHEV), но и „меки’’ хибриди (MHEV).





