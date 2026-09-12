На чисто започна новата финансова година Старозагорската община
Без дългове и с над 6, 7 млн. лв. преходен остатък от местни дейности започна новата финансова година Старозагорската община. Това стана ясно от пуб...
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Без дългове и с над 6, 7 млн. лв. преходен остатък от местни дейности започна новата финансова година Старозагорската община. Това стана ясно от пуб...
"БНБ традиционно се придържа към едно по-умерено и въздържано публично говорене, водена от институционално уважение и чувство за държавност. В същото...
София. Без дебати и за броени минути временната комисия по бюджет и финанси прие актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Н...