Започва парламентарното обсъждане на Бюджет 2027, който предвижда над 55 млрд. евро разходи, увеличение на доходите и нови данъчни мерки, предизвикали остри критики. Днес Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на първо четене държавната план-сметка заедно с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Трите законопроекта бяха окончателно одобрени от Министерския съвет и внесени в Народното събрание в понеделник. Сред най-обсъжданите параметри са планираният дефицит от 4,2% от БВП на начислена основа и възможността държавата да поеме нов дълг до 8,6 млрд. евро.

Дефицит от 4,9 млрд. евро и нов дълг до 8,6 млрд.

Правителството планира приходи за над 51 млрд. евро и разходи за повече от 55 млрд. евро. Бюджетният дефицит е заложен в размер на 4,9 млрд. евро, или 3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа. На начислена основа, по европейската методология ЕСА 2010, недостигът достига 4,2% от БВП.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обясни, че двата показателя отразяват различни методи на отчитане и са посочени в мотивите към законопроекта. Касовият дефицит отчита реалните парични постъпления и плащания, докато начислената основа включва приходите и разходите според периода, за който се отнасят. Именно методологията ЕСА 2010 се използва при оценката на европейския критерий за бюджетен дефицит от 3% от БВП.

Предвиденият таван за поемане на нов държавен дълг е 8,6 млрд. евро. От тази сума 2,1 млрд. евро са предназначени за рефинансиране на стари задължения с настъпващ падеж. Останалите средства трябва да осигурят финансиране на бюджетния дефицит и необходимата ликвидност на фискалния резерв.

Макроикономическата прогноза, върху която е изготвен бюджетът, предвижда забавяне на икономическия растеж до 2,5% през 2027 г. Средногодишната инфлация се очаква да достигне 4%.

По-високи заплати и пенсии, но замразяване в сектор "Сигурност"

Сред основните социални мерки е увеличението на минималната работна заплата до 660 евро от 1 януари 2027 г. От същата дата е предвидено повишение на възнагражденията в голяма част от бюджетния сектор с 5%, а учителските заплати ще нараснат със 7,5 на сто.

За служителите в сектор "Сигурност" не е предвидено аналогично увеличение на възнагражденията. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило, което отчита инфлацията и ръста на осигурителния доход. В проекта са заложени и допълнителни средства за социални плащания и здравноосигурителната система.

Данъкът върху свръхпечалбите предизвика остри критики

Сериозни спорове съпътстват приходните мерки, чрез които правителството възнамерява да осигури средства за планираните разходи. Сред тях е въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите в шест икономически сектора. Предложението вече срещна критики заради възможните последици за бизнеса и инвестиционната среда.

Другата нова мярка е акциз върху мощните автомобили. Според одобрения от кабинета проект той ще се прилага при първа регистрация или внос на леки автомобили с двигател с вътрешно горене с мощност най-малко 250 киловата. Изцяло електрическите автомобили са изключени от новия режим.

След обсъждането в ресорната комисия предстои проектът да премине през парламентарната процедура, в рамките на която депутатите ще могат да предлагат промени в заложените приходи, разходи и данъчни мерки.