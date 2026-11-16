Бившият външен министър Николай Милков поема посолството във Вашингтон

Бившият служебен министър на външните работи Николай Милков е избран за нов посланик на България в САЩ. Информацията е потвърдена от Министерството на външните работи пред Нова телевизия. Предстои назначението му да бъде официално утвърдено с указ на президента Илияна Йотова. Милков е сред българските дипломати с дългогодишен международен опит и е заемал редица ключови постове във външната политика на страната.

От външен министър и НАТО до Вашингтон

Николай Милков е добре познат във външнополитическите среди, след като е представлявал България в няколко държави и международни организации. Бил е посланик в Румъния и Канада, генерален консул в Ню Йорк и постоянен представител на страната ни към ЮНЕСКО в Париж.

В периода 2021-2022 г. оглавява българското посолство във Франция. През август 2022 г. поема поста служебен министър на външните работи в кабинета на Гълъб Донев, който заема до май 2023 г. След приключването на министерския си мандат е назначен за постоянен представител на България в Северноатлантическия съвет на НАТО със седалище в Брюксел.

Дългогодишна дипломатическа кариера

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършва Френската езикова гимназия в столицата, след което следва международни отношения в Университета за национално и световно стопанство.

През 1991 г. придобива научната степен доктор, като защитава дисертация в областта на международните отношения и най-новата история. Професионалната му биография обхваща дипломатически мисии в Европа и Северна Америка, както и представителство на България в международни организации.