Радев се извини на майките на деца с увреждания, сложи край на оправданията с предишните (ВИДЕО)

Днес Министерският съвет ще приеме Бюджет 2027 и ще го внесе в парламента. Той е израз на нашите усилия да постигнем труден баланс между противостоящи цели. Да пречупим тренда на главоломно растящите публични разходи, да намалим дефицита и задлъжнялостта, но да увеличаваме доходи и социална подкрепа. Да създадем условия за икономически растеж. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Нормално е ведомствата да прилагат и предприемат по-тежки реформи, за да постигнем тези цели – да спасим публичните финанси от разгулното наследство. Но това не трябва да става на всяка цена. Отношенията към децата, възрастните, хората с увреждания и социално слабите са индикатор дали сме цивилизовано общество. Затова и в бюджета заложихме повече средства за данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания, посочи Радев.

Повишаваме стипендията за ученици, пенсии и социалната подкрепа - това са приоритети, от които не само не трябва да отстъпваме, но и да не даваме и повод за съмнения, подчерта премиерът.

Искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита намаляване на средствата за тях няма да има и промяна за тях няма да има. Нещо повече при бюджет 2026 ясно заявих, че няма да допуснем да се намалят доходите на българските граждани дори с цент, категоричен бе министър-председателя.

"Нещо повече. Още при Бюджет 2026 ясно заявих, че в тази криза няма да допуснем намаляване на доходите на нито един български гражданин дори с един цент. Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, средствата за облекло, възнагражденията на учителите, съдебните служители и всички държавни служители няма да бъдат намалявани. Ако има промяна, тя ще бъде единствено и само нагоре", подчерта Радев.

Министър-председателят изтъкна, че "това е най-социалният бюджет от години насам, при това в условията на тежък дефицит". Затова няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност, каза Радев.

"Ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси. Залагаме мерки за повишаване на приходите и за предотвратяване на злоупотребите. Но и това не е достатъчно, за да се справим с тежкото наследство. Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено и по-бързо, както и да изнасяме повече", посочи още Радев.

Той призова депутатите и министрите от "Прогресивна България" да не се оправдават повече с предишни управления, но и да не влизат с провокираните от опозицията скандали.

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