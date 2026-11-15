Бащата на Сияна прави партия, обяви голямата си цел

Бащата на загиналата при катастрофа Сияна – Николай Попов, обяви създаването на политическа партия, която ще носи името на дъщеря му – „Сияние“. Решението не е спонтанно, а е резултат от продължителна работа на гражданското движение, което той оглавява. Това стана ясно от участието му в предаването „На фокус“ по NOVA.

Тежката катастрофа на магистрала „Тракия“, отнела живота на 13 души, е един от факторите, ускорили обявяването на политическия проект. Попов обясни, че поредната трагедия на пътя отново е показала колко малко се променя системата въпреки обществените реакции и обещанията на институциите.

98% подкрепа за политически проект

По думите на Попов идеята за партия е била обсъждана с хората около гражданското движение. Малко преди трагедията на „Тракия“ той провел анкета в личния си профил в социалните мрежи. Публикацията достигнала до близо 200 000 души, а около 6500 участвали в гласуването.

Според представените от него резултати почти 98% подкрепили превръщането на движението в политическа партия.

Попов подчерта, че решението е продиктувано и от други събития – намаляването на средствата за личните асистенти и продължаващия спор около съдебната експертиза по делото за смъртта на Сияна. Той отправи критики към вещо лице, изготвило експертиза по случая, която определя като невярна, и заяви, че същият експерт е участвал и в работата по други тежки катастрофи.

Пътната безопасност излиза от политическия килер

Попов определи бъдещата формация като специализиран политически проект, който ще постави пътната безопасност на първо място. Сред основните приоритети ще бъдат още здравеопазването и съдебната система.

„Тези теми ще бъдат водещи. За тази партия, в която е била Нели, темата беше в килера. При нас ще бъде изнесена на първо място“, заяви той, правейки препратка към Нели Петрова – майката на момиче, загинало при катастрофа, която впоследствие влиза в политиката.

Според Попов гражданските организации нямат достатъчно инструменти, за да наложат необходимите промени. Той твърди, че институциите често отказват да работят с тях, защото не желаят да им дадат политическа легитимност.

Движението „Сияние“ вече е участвало в парламентарни избори в коалиция и по думите на Попов е получило около 3% от гласовете. Той подчерта, че подкрепата му идва от хора с различни политически убеждения и социален статус.

Без скрити политически партньори

Бащата на Сияна категорично отрече зад бъдещата партия да стои друга политическа сила. Заяви, че е готов да разговаря с всяка формация, която подкрепя каузата му, но няма да прави компромиси с основните си принципи.

„Тази кауза е надпартийна. Около нея трябва да се обединят всички партии, защото тя касае живота на децата ни и на българските граждани“, заяви Попов.

Той припомни, че в миналото е бил член на ГЕРБ, но е напуснал партията през 2023 г.

По думите му ядрото на бъдещата формация в момента наброява между 100 и 200 души, а близо 3000 са хората, които участват в изграждането на местни структури в страната. Сред тях има много родители и доброволци, обединени от каузата за пътна безопасност и справедливост.

Иска нова роля на Агенцията за пътна безопасност

Попов смята, че тежките катастрофи в България не са резултат само от поведението на отделни водачи. Според него зад трагедиите стоят и системни пропуски, липса на координация между институциите и недостатъчен контрол върху нарушителите.

Като пример той посочи Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Според него тя не изпълнява достатъчно ефективно функциите си и трябва да бъде преструктурирана, така че да се превърне в координиращ орган с реални контролни правомощия.

„Тази агенция трябва да стане шапката на пътната безопасност. Тя трябва да координира останалите институции и да има контролни функции“, заяви Попов.

Той настоява агенцията да участва в анализа на всяка тежка катастрофа и да носи отговорност за резултатите от работата си. Според него трябва да има ясно определен орган и ръководител, към които обществото да може да отправя въпроси след всеки трагичен инцидент.

43 000 подписа за справедливост

Попов съобщи още, че гражданското движение е събрало 43 000 подписа във връзка със случая на Христина, загинала при инцидент с АТВ. По думите му обществената кампания е допринесла за оставането в ареста на обвиняемия.

Той посочи подписката като пример за силата на гражданската мобилизация, но и като доказателство, че общественият натиск невинаги е достатъчен, за да доведе до трайни институционални промени.

Бащата на Сияна заяви, че не се страхува от политическите компромиси, но е готов да приеме всяка публична критика, ако действията му се разминават с обещанията.

Така каузата, родена от личната трагедия на едно семейство, прави нова крачка – от протести, подписки и граждански натиск към опит за участие във властта. Името на Сияна ще бъде в основата на политически проект, който заявява амбиция да постави човешкия живот, пътната безопасност и правосъдието в центъра на държавната политика.