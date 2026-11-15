Ива Михайлова с категорична позиция: Никой в България не ме е принуждавал

Ива Михайлова, чиято съдба предизвика сериозно напрежение между България и Северна Македония, излезе с категорична позиция и призив да бъде оставена извън политическите спорове. 23-годишната българка от Кочани заяви, че никой у нас не я е принуждавал да предприема каквито и да било действия. Тя благодари за грижите и подкрепата, които получава, и подчерта, че сега има една основна цел - да възстанови здравето си и отново да може да ходи нормално. Позицията й беше публикувана в социалните мрежи.

Ива Михайлова: Оставете ме да се лекувам спокойно

Младата жена настоя случаят й да не бъде използван за политически противопоставяния. След месеци на съдебни спорове и затруднения с достъпа до необходимото лечение тя предпочита вниманието да бъде насочено към възстановяването й.

„Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден“, написа Михайлова.

Тя заяви, че не желае да участва в политически спорове и няма намерение да прави повече изявления по тази тема.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, призова българката.

Спорът между София и Скопие

Ива Михайлова притежава българско и северномакедонско гражданство. Тя е подсъдима в Северна Македония за тежка катастрофа с един загинал, при която самата тя също получава сериозни наранявания.

През октомври 2025 г. властите в Северна Македония отнемат документите й за пътуване и й забраняват да напуска Кочани и територията на страната. Заради уврежданията на гръбначния стълб Михайлова многократно настоява да получи възможност за специализирано лечение в България.

Случаят стигна и до българските държавни институции. Министерството на външните работи предприе дипломатически действия, а президентът Илияна Йотова постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече се намира в България. Тя беше приета в столичната болница „Пирогов“, където започнаха прегледи и лечение. Пред Нова младата жена обясни, че се е прибрала заради влошеното си състояние и необходимостта от медицинска помощ.

Делото в Кочани продължава, следващото заседание е на 27 ноември

Преминаването на границата предизвика нов спор между институциите на двете държави. Михайлова и българският й адвокат Николай Димитров заявиха, че са влезли през официален граничен пункт и са представили документите й за самоличност.

Македонското вътрешно министерство обаче обяви, че няма регистрирано подобно преминаване в информационната система. Впоследствие съдът в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, а младата жена беше обявена за международно издирване.

Последното заседание по делото, насрочено за 9 ноември, беше отложено за 27 ноември. Защитата настоява Михайлова да получи възможност да участва в процеса чрез видеоконферентна връзка, тъй като продължава лечението си в България. Съдът не разреши подобно участие на предишното заседание, а адвокатите обявиха намерение да обжалват.

Междувременно българските лекари продължават да оценяват състоянието на младата жена и необходимите медицински действия за възстановяването й.