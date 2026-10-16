Мицкоски съвсем изтрещя! Плаши България с НАТО

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отправи поредна серия от остри обвинения срещу България, като този път обяви, че страната ни се е превърнала в убежище за осъдени престъпници. Поводът е случаят с българската гражданка Ива Михайлова, която пристигна в София за лечение, въпреки че срещу нея се води съдебно производство в Северна Македония. Мицкоски заплаши да постави въпроса пред НАТО и Европейския съюз, но в изявленията му остава съществено противоречие - той говори за осъдени престъпници, докато младата жена все още е подсъдима и няма влязла в сила присъда.

Мицкоски обвини България, че закриля престъпници

В интервю за телевизия ТВ21 премиерът на Северна Македония заяви, че ще повдигне случая пред международните партньори на страната.

„Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от страната, да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там“, заяви Мицкоски.

Той спомена не само Ива Михайлова, но и нейния баща Симеон Михайлов, който живее в България и има присъда в Северна Македония.

Двата случая обаче имат съществена правна разлика. За бащата се съобщава за постановена присъда, докато срещу Ива продължава съдебен процес за участието й в тежка автомобилна катастрофа със смъртен случай.

Следователно определянето на младата жена като осъден престъпник би било неправилно. Нейната вина предстои да бъде установена от съда.

Още по-спорна е формулировката на Мицкоски, че Ива трябва да докаже невинността си. Основен принцип на наказателното право е презумпцията за невиновност, според която обвинението трябва да докаже вината, а не подсъдимият своята невинност.

Скопие настоява за екстрадиция, но България има ясна правна позиция

Мицкоски категорично отхвърли твърденията на Ива Михайлова и нейния адвокат Николай Димитров, че са преминали през официален граничен пункт.

Според него двамата са напуснали Северна Македония незаконно, а местното вътрешно министерство продължава да разследва обстоятелствата около преминаването на границата.

„Добре, ако е било договорено, сега има международна заповед за арест, моля, предайте ги“, заяви премиерът.

Българското Министерство на вътрешните работи обаче вече представи конкретна информация за международното издирване.

На 14 октомври МВР съобщи, че искането от Интерпол - Скопие е получено на 13 октомври в 19:38 часа. То се отнася до издирване, арест и екстрадиция на Ива Михайлова, която има едновременно българско гражданство и гражданство на Северна Македония. От ведомството изрично уточниха, че към момента на съобщението няма издаден червен бюлетин на Интерпол за Михайлова.

МВР припомни и разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от Конституцията, според която български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен в предвидените от ратифициран международен договор случаи. Беше посочена и Европейската конвенция за екстрадиция, която дава право на договарящите държави да отказват предаването на свои граждани.

Това означава, че искането на Скопие трябва да бъде разглеждано по установения правен ред, а не като задължение България автоматично да изпълни политически призив за екстрадиция.

А какво става с правото на лечение на Ива?

В острите изявления на Мицкоски остава на заден план същинският хуманитарен въпрос, който предизвика намесата на българските институции.

Ива Михайлова пострада тежко при автомобилната катастрофа през октомври 2025 г. и според представената медицинска документация се нуждае от специализирано лечение за травмите на гръбначния стълб.

Съдебните власти в Северна Македония отказаха да й разрешат пътуване до България, въпреки представените медицински заключения за необходимостта от лечение, което не може да й бъде осигурено в страната.

Случаят предизвика реакция и на президента Илияна Йотова, която постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

След пристигането си в България Михайлова заяви, че е преминала границата заедно със своя адвокат и се чувства в безопасност. Тя твърди, че е била подложена на репресии заради българския си произход.

Това са нейни твърдения, които също изискват проверка. Те обаче поставят въпроса защо здравословното състояние на подсъдима жена не е било достатъчно основание да се намери своевременно решение за лечението й.

Мицкоски обвини и българските медии

Премиерът на Северна Македония разшири обвиненията си и към политическата опозиция в собствената си страна.

Той заяви, че опозиционни представители и „определени български проправителствени медии“ разпространяват обща теза, според която пътуването на Ива Михайлова до България е било предварително договорено.

По думите му целта е да бъде нанесена политическа щета на правителството и управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

Мицкоски обаче не представи публично доказателства за подобна координация между български медии и македонската опозиция.

Любопитното е, че докато насочва обвинения към София, премиерът е изправен пред критики и в собствената си страна. Опозиционният Социалдемократически съюз поиска отговорност от вътрешния министър Панче Тошковски за начина, по който Михайлова е напуснала Северна Македония.

Така въпросите за действията на македонските институции остават открити, независимо от острия тон към България.

Нова атака и срещу европейския път на Северна Македония

Мицкоски използва интервюто и за да отправи нови критики към българската позиция по европейската интеграция на страната му.

„България би била най-щастлива ние да напуснем процеса на разговори. Напротив, ние трябва да реагираме така, както го правим, с хладен ум, и упорито ги призоваваме да седнем на масата и да разговаряме за решение на проблемите, които имаме“, заяви той.

Попитан дали е възможно споразумение със София, премиерът отговори, че това зависи от наличието на партньорство и готовност за диалог.

„Ако нямаме партньорство, тоест ако продължат с булинга и с позицията „ние сме вътре, вие сте навън“, тогава няма да има споразумение. Искаме най-накрая да започнем този процес, но не на всяка цена и няма да се впускаме в този процес с главата напред“, каза Мицкоски.