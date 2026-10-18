Полицаи и дронове следели Ива Михайлова. Скопие крие истината

Българският посланик в Скопие Желязко Радуков изрази сериозни съмнения, че властите в Северна Македония не са знаели за напускането на Ива Михайлова, която вече се намира в България за лечение. В интервю за предаването „Тази събота и неделя“ по бТВ дипломатът разкри, че младата жена е била под постоянно наблюдение, включително от полицейски служители, а над дома й са забелязвани дронове. Въпреки това тя успява да премине границата, без преминаването й да бъде регистрирано от граничните власти. Радуков подчерта, че българската държава не е знаела за намеренията й, а посолството е научило новината от медиите.

Как изчезва наблюдението над Ива Михайлова

Българският посланик разказа, че международните паспорти на Ива Михайлова са били отнети още през октомври миналата година със съдебно решение. Името й е фигурирало в списъка на лицата, на които е забранено да напускат Северна Македония, а пред дома й редовно е имало полицейски патрул.

При излизанията си младата жена е била следвана и от цивилни служители. Радуков обърна внимание и на разказите й за необичайно наблюдение над къщата. „Самата тя е споделяла за дронове над къщата ѝ“, посочи дипломатът.

Той постави под съмнение възможността всички тези мерки изведнъж да са престанали да действат, без съответните институции да разберат. „Това не мога да го твърдя, но бих бил изключително изненадан, ако не е било съгласувано“, заяви Радуков.

Посланикът уточни, че не разполага с доказателства за предварителна договореност, но според него правоохранителните органи на Северна Македония разполагат с достатъчно сериозен капацитет, особено при случай с толкова голям обществен и политически отзвук.

България е подготвяла законен път за лечението

Радуков разкри, че българското посолство е положило значителни усилия за осигуряването на медицинска и правна помощ на Ива Михайлова. Бил е ангажиран опитен адвокат, платени са експертизи и са проведени множество срещи, включително за организиране на медицинска комисия с участието на български специалисти.

Целта е била да се намери законно решение, което да позволи на младата жена да получи необходимото лечение извън Северна Македония, без да се нарушава съдебната процедура.

Дипломатът призна, че напускането й е изненадало българските институции, въпреки че отчаянието й е напълно разбираемо предвид продължителните проблеми със здравословното й състояние.

Той посочи, че в Северна Македония съществуват механизми за разрешаване на лечение в чужбина на хора с наложени ограничения, но според него те не са били приложени спрямо Ива Михайлова.

Хуманитарният случай се превърнал в политически

Посланикът подчерта, че от самото начало България е разглеждала случая преди всичко като хуманитарен. Според него различното отношение към младата жена заради българската й идентичност е довело до неговото политизиране.

Радуков смята, че българската страна е разполагала със сериозни правни аргументи и международна подкрепа за разрешаване на лечението. При нормално развитие младата жена е можела да се прибере законно след известно време.

Сега обаче вниманието се е изместило от въпроса защо тя не е получила възможност за лечение към начина, по който е преминала границата. Според дипломата това развитие е по-изгодно за Скопие, защото отклонява разговора от предполагаемата дискриминация и от европейските ангажименти на Северна Македония.

Как премина срещата във външното министерство

Радуков коментира и привикването си във външното министерство на Северна Македония след пристигането на Ива Михайлова в София. „Нашите съседи изразиха своята загриженост за случая, аз изразих своята загриженост и с това общо взето се ограничихме“, разказа той.

Дипломатът потвърди, че не е бил предварително уведомен за действията на Михайлова и нейния адвокат. По думите му българското посолство е очаквало съдебното производство да продължи паралелно с усилията за осигуряване на лечението й.

Междувременно Ива Михайлова остава пациент на столичната болница „Пирогов“, където се извършват допълнителни изследвания за уточняване на здравословното й състояние. Срещу нея в Северна Македония продължава съдебното производство за катастрофа със загинал човек, а северномакедонските власти поискаха международното й издирване с цел арест и екстрадиция.