Мистерия с Ива Михайлова. Нито една камера не я е засякла към България

Нито една охранителна камера не е заснела Ива Михайлова по пътя й от Северна Македония към България, въпреки че тя се появи у нас на 12 октомври. Това обяви вътрешният министър на Северна Македония Панче Тошковски в интервю за телевизия Сител, с което внесе нови въпросителни около случая, предизвикал дипломатическо напрежение между София и Скопие.

Според него няма официална регистрация за преминаване на границата нито в македонските, нито в българските системи. Министърът отправи и остри обвинения към България, като същевременно защити служителите на собственото си ведомство.

Нито една камера не е засякла Михайлова

Панче Тошковски заяви, че разследването за напускането на Северна Македония продължава, но досега не са открити данни за участие на гранични полицаи или служители на полицията в Кочани.

По думите му Михайлова не фигурира в регистрите за напускане на Северна Македония през 2026 година. Той допълни, че първоначалната информация, получена от българската Гранична полиция, също не показва регистрирано официално влизане на нейно име в България през тази година.

Особено внимание министърът отдели на записите от охранителните камери. Според него нито Михайлова, нито придружаващият я адвокат са били засечени от системите за наблюдение по граничните пунктове и пътните маршрути в критичния период. Последните сведения за местонахождението й в Северна Македония са от вечерта, когато е била забелязана в заведение в Кочани, преди на 12 октомври да се появи в българските медии.

„През този критичен интервал от време нито една камера не я е заснела, камо ли полицаи да я поздравяват или да й казват колко е важна“, заяви Тошковски.

Тежки обвинения срещу България

Македонският вътрешен министър не се ограничи с информацията за разследването. Той отправи обвинения към София, като заяви, че според него „разпространяваната пропаганда не може да засенчи основната теза, че държава членка на Европейския съюз, наш съсед, през годините се превръща в защитник на заподозрени и осъдени престъпници“.

Тошковски подчерта, че до напускането на страната Ива Михайлова е изпълнявала наложените й мерки за неотклонение и редовно се е явявала в полицията в Кочани. Според него досегашните резултати от проверките не дават основания да бъде търсена вина от македонските полицейски служители.

От българска страна директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов вече заяви на 17 октомври, че няма установено нарушение на българските гранични пунктове. Той потвърди липсата на запис за преминаването на Михайлова през българо-македонската граница и уточни, че по случая се извършва проверка.

Две версии за пътуването до България

Ива Михайлова, която има двойно гражданство, е подсъдима по дело за участие в пътнотранспортно произшествие със смъртен случай в Северна Македония. През октомври 2025 г. паспортите й са отнети, наложена й е забрана да напуска Кочани и е включена в списъка на лицата със забрана за напускане на страната.

На 12 октомври 2026 г. стана ясно, че тя се намира в България, а същия ден беше приета за лечение в „Пирогов“. Пред българските медии Михайлова и адвокатът й Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като тя се е легитимирала с личните си карти от двете държави.

Впоследствие по искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката й за неотклонение в 30-дневно задържане под стража, а македонското МВР я обяви за международно издирване. Разследването за начина, по който е напуснала страната, продължава.