Дронове заляха Русия след преговорите за мир. Четирима загинаха

Четирима души загинаха, а двама бяха ранени при мащабна украинска атака с дронове срещу руския град Волгоград. Ударът е поразил промишлена зона, докато Москва съобщи за близо 1200 свалени украински безпилотни апарата само за една нощ. Става дума за една от най-големите въздушни атаки срещу Русия от началото на войната, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Новата ескалация идва непосредствено след интензивни дипломатически срещи с участието на САЩ, Русия и Украйна в опит да бъде намерен изход от продължаващия конфликт.

Четирима загинали при удара по Волгоград

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, че атаката е засегнала южната промишлена зона на града. Четирима служители на предприятия в района са загинали, а други двама са били ранени и откарани в болница. Информацията за жертвите беше разпространена от областните власти в петък сутринта.

Руското министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е унищожила близо 1200 украински дрона. Според Москва безпилотните апарати са били насочени към различни райони на страната, като атаката се нарежда сред най-мащабните от началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Мащабът на обявените от руските власти прехващания не е независимо потвърден.

Волгоград се намира в южната част на Русия и е важен промишлен център. Градът и областта нееднократно са били обект на атаки с безпилотни апарати, насочени към промишлени и енергийни съоръжения.

Ударите последваха дипломатическия маратон

Масираната атака беше извършена само ден след поредица от срещи, организирани в рамките на американските усилия за прекратяване на войната. Представители на Вашингтон разговаряха няколко часа с руския президент Владимир Путин в Москва, след което отпътуваха за Дъблин, където се срещнаха и с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Дипломатическите контакти се активизираха на фона на продължаващите бойни действия и обсъждането на възможни условия за мирно споразумение. САЩ посредничат в разговорите между Москва и Киев, като последният кръг от преговорите се проведе в Абу Даби.

Въпреки дипломатическата активност двете страни продължават взаимните удари с дронове и ракети. Войната, започнала през февруари 2022 г., наближава края на своята пета календарна година, без до момента да е постигнато споразумение за прекратяване на бойните действия.

Москва обяви удар срещу кораб край Одеса

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи за нова военна операция в Черно море. Според ведомството руските сили са атакували товарен кораб югозападно от украинския пристанищен град Одеса.

Москва твърди, че плавателният съд е превозвал оръжия и военно оборудване, предназначени за украинската армия. Не се съобщават името и националността на кораба, нито подробности за нанесените поражения. Твърденията за характера на товара и резултатите от удара не са потвърдени от независим източник.