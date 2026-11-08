Ключов разговор между Ердоган и Тръмп преди преговорите в Абу Даби

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп са обсъдили по телефона предстоящите преговори в Абу Даби, насочени към прекратяване на войната в Украйна. Разговорът е проведен на фона на засилващите се дипломатически усилия за намиране на изход от конфликта.



Ердоган е изразил надежда, че по-силният международен натиск и активните дипломатически канали ще доведат до бързи и положителни резултати за спирането на войната. Турският президент е уверил Тръмп, че Анкара ще продължи да участва активно в усилията за мир.



В разговора Ердоган е подчертал и значението на поддържането на пряк контакт както с Киев, така и с Москва. Според обсъденото дипломатическите връзки с двете страни остават важна част от турския принос към процеса.



Освен войната между Русия и Украйна двамата държавни глави са разгледали двустранните отношения между Турция и САЩ, както и основните регионални и глобални предизвикателства.



На 5 ноември Ердоган заяви, че възнамерява да разговаря и с руския президент Владимир Путин. Това стана няколко дни след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул. При визитата си в Турция на 31 октомври Зеленски и Ердоган обсъдиха параметрите на подготвяните международни преговори и възможната роля на Анкара като домакин на следващи кръгове от диалога.



В периода 10–11 ноември в Абу Даби се очаква да се проведат тристранни разговори между представители на САЩ, Украйна и Русия. Те ще бъдат насочени към конкретни стъпки за постигане на мирно споразумение и са сред ключовите дипломатически инициативи за прекратяване на конфликта.