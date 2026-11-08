Исторически обрат в Израел! Айзенкот взе мандата, Нетаняху отива в опозиция

Израелският президент Исак Херцог възложи на опозиционния лидер Гади Айзенкот формирането на правителството на страната. Това съобщи The Times of Israel, като се позова на кабинета на държавния глава.

Херцог е информирал както Айзенкот, така и настоящия премиер Бенямин Нетаняху за решението си.

Изборът

Президентът избра кандидат за министър-председател след консултации с делегации, представляващи интересите на всички членове на новия Кнесет.

В резултат 67 депутати се изказаха в подкрепа на Айзенкот, 46 за Нетаняху, останалите се въздържаха.

Айзенкот ще има 28 дни да състави правителство. Ако е необходимо, ще може да поиска допълнителен срок от 14 дни.

Какво означава това за Бенямин Нетаняху?

За настоящия премиер Бенямин Нетаняху това решение е исторически политически удар. След като дълги години доминираше израелската политика, сега той е изправен пред сериозна загуба на властта. Основните последици за него са край на досегашната коалиция и загуба на имунитет.

Въпреки че Нетаняху запазва подкрепата на 46 твърди депутати от своя десен и религиозен блок, неговите позиции в самата партия „Ликуд“ могат да отслабнат, тъй като съпартийците му виждат, че той вече не може да гарантира стабилно управление.

Бъдещето

Успехът на Гади Айзенкот зависи от сложни политически компромиси – дали ще обедини леви, центристки и десни светски партии (като „Израел – нашият дом“ на Авигдор Либерман). Намирането на общ език между тях по въпросите на икономиката и палестинския въпрос ще бъде изключително трудно.

Тъй като Айзенкот не разполага с чисто мнозинство, той ще има нужда от подкрепата на израелските арабски партии (като „Раам“). Проблемът е, че десните партньори на Айзенкот категорично отказват да влязат в официално правителство, което зависи от гласовете на арабските депутати.

През следващите 28 дни Нетаняху и неговите съюзници ще направят всичко възможно да саботират преговорите. Те ще се опитат да привлекат отделни депутати от лагера на Айзенкот или да разпалят противоречия между потенциалните партньори, надявайки се мандатът да се провали и страната да отиде на нови предсрочни избори.

Ако Айзенкот успее да балансира между тези коренно различни интереси, Израел ще има изцяло нов модел на управление. Ако се провали, политическата нестабилност в страната ще продължи с пълна сила.