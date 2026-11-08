Ужасът в Краков се разраства! Откриха още мъртви тела

Три тела са открити в дома на 24-годишния нападател, който вчера превърна центъра на полския град Краков в сцена на кървава трагедия. Полският премиер Доналд Туск съобщи, че загиналите са две жени и един мъж, като има сериозни основания да се предполага, че са близки роднини на стрелеца. Новото разкритие идва след масовата стрелба на 7 ноември, при която бяха убити шестима души, а други 15 бяха ранени.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински обяви, че нападателят е бил повлиян от крайнодясна идеология и е изповядвал ултранационалистически възгледи, съобщават Ройтерс, Франс прес и Асошиейтед прес.

Две жени и мъж открити мъртви в дома на нападателя

Телата са намерени в жилището на стрелеца в град Островец Швентокшиски, на по-малко от 200 километра от Краков. Доналд Туск съобщи за откритието след извънредно съвещание с ръководителите на полските служби за сигурност. „Има сериозни основания да се смята, че те са членове на най-близкото му семейство“, заяви полският премиер.

Според информация на полската информационна агенция ПАП се предполага, че загиналите са родителите и сестрата на нападателя.

Преди влизането в жилището полицията е използвала дрон, тъй като е имало опасения, че вътре може да се намират оръжия. Живеещите в сградата са били евакуирани, а в операцията са участвали и служители на специалните антитерористични подразделения.

В разследването се включиха Агенцията за вътрешна сигурност и военното контраразузнаване на Полша.

Стрелецът открил огън по случайни хора на площада

Кървавото нападение започнало малко след 15 часа местно време в събота, когато въоръжен мъж навлязъл с автомобил на Главния пазарен площад в историческия център на Краков.

Нападателят, облечен в дрехи от военен тип, започнал да стреля по случайни минувачи от автомобила си. Хората се разбягали панически, търсейки убежище в близките ресторанти, кафенета и магазини.

При стрелбата загинали четири жени и двама мъже. Сред убитите има британски гражданин.

По информация на полските власти стрелецът е използвал пушка AR-15. В автомобила му са открити и други оръжия и боеприпаси, а според полицията мъжът е притежавал разрешително за огнестрелно оръжие.

По време на нападението е бил обстрелван и трамвай по линия № 1. Счупено е стъклото на кабината на ватмана, но пътниците и водачът не са пострадали.

Полицаите спрели убиеца само за три минути

Нападателят продължил да се движи с автомобила си из града, преди да бъде пресрещнат от полицията. При опита за задържане той открил огън срещу служителите на реда, които отвърнали на стрелбата и успели да го прострелят.

Двама полицаи са ранени при престрелката, като състоянието на единия е тежко. Самият нападател също е ранен и е откаран в болница под полицейска охрана.

„Полицаите предотвратиха много по-голямо клане, което можеше да се случи“, заяви вътрешният министър Марчин Кервински.

Той подчерта, че служителите на реда са открили огън по нападателя само три минути след получаването на първия сигнал.

Петима чужденци сред ранените

Сред пострадалите при стрелбата има граждани на Австрия, Германия, Португалия, Великобритания и Русия. Информацията беше потвърдена от полското Министерство на вътрешните работи.

Португалското външно министерство съобщи, че сред ранените е и португалска гражданка, която е настанена в болница.

Част от пострадалите са в тежко състояние. Ранените са транспортирани до няколко болници в Краков, където медицинските екипи продължават да се борят за живота им.

Разследват крайнодесните убеждения на стрелеца

Полските власти съобщиха, че нападателят е полски гражданин, роден през 2002 г. Според вътрешния министър събраната до момента информация насочва към възможна връзка между престъплението и крайнодесните убеждения на мъжа. „Всичко сочи, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясна идеология. Това също ще бъде предмет на разследването“, заяви Марчин Кервински.

Министърът на отбраната на Полша определи стрелбата като терористичен акт. Полицията работи по установяването на всички обстоятелства около нападението и смъртта на тримата души, открити в дома на стрелеца.

Полша обяви национален траур

Президентът Карол Навроцки обяви 8 и 9 ноември за дни на национален траур в памет на загиналите. „Мислите ми са с жертвите, ранените и техните семейства“, заяви полският държавен глава.

Доналд Туск призова за солидарност и подкрепа към семействата на загиналите и пострадалите. Той благодари на полицаите, спасителите и гражданите, които са помогнали на ранените по време на трагедията.

Съболезнования към Полша отправиха и редица европейски лидери. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като шокиращо, а върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че трагедията ще бъде почувствана далеч отвъд границите на Полша.