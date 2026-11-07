Село на 7000 години с таен тунел става имотно изкушение. Софиянци търсят къщи

Северното предградие на София привлича все повече погледи с просторните си дворове, близостта до столицата и възможността за живот в къща, без човек да се откъсва от големия град

На пръв поглед Доброславци е едно от онези спокойни софийски села, които столицата постепенно поглъща със своето разрастване. Но зад обикновените улици и къщите с дворове се крие история на хиляди години. Тук археолозите откриват следи от праисторически живот, земята пази останки от антично селище, а край селото се издига възстановен манастир, около който и до днес се разказват истории за подземен тунел и заровени съкровища.

Сега Доброславци има и друга притегателна сила. Все повече хора, които работят в София, но мечтаят за собствен двор, градина и повече пространство, поглеждат към северната периферия на столицата. Селото предлага рядка комбинация – близост до града, по-селска среда и възможност за покупка на самостоятелна къща или парцел, върху който да бъде построен нов дом.

Между древната история и новите инвестиционни намерения Доброславци постепенно се превръща в една от любопитните точки на имотната карта на София.

Къщи с двор за 90 000 евро, луксозни имоти за над половин милион

Доброславци все още не е сред най-скъпите места за покупка на къща в Столичната община. Това е едно от предимствата му за хората, които търсят самостоятелен дом, но не могат или не желаят да платят цените в по-популярните южни и източни села около София.

Пазарната картина към края на октомври и началото на ноември 2026 г. показва сравнително ограничено предлагане. В една от актуалните извадки от имотния пазар се открояват шест оферти за къщи, като средната за пазара цена, измерена чрез медианата, е около 266 500 евро. Друг анализ, включващ осем предложения, отчита медианна цена от близо 295 000 евро. Разликата идва от броя и подбора на обявите, затова тези стойности трябва да се приемат като ориентир, а не като цена на реално сключени сделки.

В средната част на пазара се срещат предложения от около 90 000 до 346 000 евро. По-евтините имоти обикновено изискват сериозен ремонт или имат други особености, докато по-скъпите предлагат по-голяма жилищна площ, модерни удобства и просторни дворове. Има и оферти, които излизат далеч над този диапазон – например триетажна къща с площ 282 кв. м и двор от 704 кв. м, построена през 2009 г., се предлага за 647 000 евро.

Типичната къща в наличните оферти е с площ около 132 кв. м и двор от приблизително 650 кв. м. Именно дворът е едно от големите предимства на Доброславци. В София подобно пространство става все по-трудно достъпно за семейства със среден бюджет.

Интересът към парцелите расте

Интересът към парцелите също е показателен. В имотните портали се откриват около 18 предложения за продажба на земя, като медианната цена е приблизително 80 евро за квадратен метър. Това означава, че парцел от 600 кв. м би струвал ориентировъчно 48 000 евро, ако се оценява по тази пазарна медиана. Реалните оферти обаче се различават значително според регулацията, достъпа, наличието на ток и вода и възможността за застрояване.

Сред конкретните предложения има урегулиран парцел от 412 кв. м за 96 000 евро, с ток и вода, както и имот от 846 кв. м за 90 000 евро. Това показва колко голяма може да бъде разликата между отделните терени – не само заради площта, но и заради устройствените им характеристики.

Важно е да се отбележи, че броят на обявите е малък и не позволява да се говори за масово изкупуване или доказан ценови взрив. По-скоро Доброславци е пазар с ограничено предлагане, в който качествените къщи и добре разположените парцели могат да привлекат вниманието на купувачи, търсещи алтернатива на по-скъпите селища около столицата.

Защо софиянци поглеждат към северната периферия

Едно от най-сериозните предимства на Доброславци е принадлежността му към Столичната община. Купувачите получават възможност да живеят в самостоятелна къща, без да се отказват от административните и икономическите предимства на София.

Селото е на около 15 километра от централната част на столицата, а връзката с града се осъществява по северното направление през Нови Искър и Мрамор. Автобусни линии 28, 29 и 30 обслужват района, което осигурява обществен транспорт и за хората, които не разполагат с автомобил. За семейства с деца това е съществено предимство, макар че честотата на курсовете и удобството на връзките трябва да се проверяват според конкретния маршрут и часовете на пътуване.

Доброславци има училищна и читалищна традиция, детска градина и местен храм. В селото работи читалище „Пробуда – 1921“, което поддържа културния живот, фолклорни състави и местната музейна сбирка. Това е важна разлика спрямо малките населени места, които са предимно вилни зони и оживяват само през почивните дни.

Разбира се, животът в къща има и своите особености. Достъпът до по-големи търговски обекти, болници и част от специализираните услуги изисква пътуване до София или Нови Искър. При покупка на имот е важно да се провери и конкретната улица – състоянието на настилката, водоснабдяването, канализацията, електрозахранването и възможностите за интернет. Не всеки парцел в селото има еднаква инфраструктурна обезпеченост.

Допълнителен фактор за бъдещото развитие е бившето военно летище Доброславци. На неговия терен се развива проектът за икономическа зона, ориентирана към автомобилната индустрия и производствени и логистични дейности. Планираната територия е близо 2,9 млн. кв. м. Това е мащабен проект, който при реализация би могъл да създаде работни места и да привлече нов бизнес в северната част на столицата.

За местния имотен пазар това е възможност, но и предизвикателство. Новите производства могат да увеличат търсенето на жилища, но също така да донесат повече движение, трафик и натоварване на инфраструктурата. Затова бъдещият ефект върху цените ще зависи не само от инвеститорския интерес, но и от начина, по който ще бъде изградена зоната и свързана с околните населени места.

Село с история на 7000 години

Доброславци има нещо, което не може да бъде купено с пари – историческа памет, започваща от праисторическите времена.

През ноември 2025 г. археолози от Регионалния исторически музей – София, Националния археологически институт с музей при БАН и Софийския университет извършват спасително теренно издирване в района на бившето военно летище. Проучването обхваща територия от близо 2,9 кв. км и е провокирано от инвестиционното намерение за изграждане на икономическа зона.

Резултатите разкриват следи от човешко присъствие още през неолита. В местността Могилка са открити фрагменти от керамични съдове, каменни и кремъчни сечива, както и предмети с култово предназначение. Сред находките има част от антропоморфна фигурка и фрагмент от култова масичка.

Това са свидетелства за общности, населявали района преди хилядолетия, оставили след себе си не просто следи от бита, а и доказателства за духовния си свят.

Интересното е, че местната история не се опира само на археологическите проучвания. Учителят Лука Гълъбов и Григор Костов събират над 60 каменни сечива и хромелни камъни, които се съхраняват в музейната сбирка към читалището. Така част от древното наследство на Доброславци е спасена благодарение на любознателността и упоритостта на местните хора.

Още едно откритие допълва картината. В местността Руля, между Доброславци и Мировяне, е регистрирано антично селище или вила, датирана в периода III–V век. На площ от 44,3 декара са намерени фрагменти от битова и строителна керамика, както и железни шлаки. Откритието подсказва, че през късната античност тук е имало организиран стопански живот.

Така земята, върху която днес се търсят парцели за нови къщи и се планират индустриални инвестиции, се оказва обитавана от хора още от зората на земеделските общества.

Манастирът с тайния тунел и заровените съкровища

Най-загадъчното място край Доброславци е манастирът „Свети Четиридесет мъченици“, разположен в местността Лозето, на около три километра северно от селото.

Днешната света обител е осветена на 15 септември 2012 г., но е изградена до останките на много по-стар храм. От древната постройка са запазени основи и част от стена с ниша, в която все още личат следи от стенопис.

Според сведенията на Софийската света митрополия до 1910 г. цялата стена е била запазена. По архитектурните особености изследователи предполагат, че първоначалният храм може да е бил изграден още през IV–V век, по времето на Римската империя. Тази датировка обаче не е потвърдена с археологически разкопки.

Съществува и хипотеза, че манастирът е бил част от Софийската, наричана още Мала Света гора, през Средновековието. В района са се намирали и други духовни средища, което подсказва значението му за религиозния живот в Софийското поле.

Но най-вълнуващата част от историята е скрита в местните предания.

Разказва се за кладенец, в който по време на османските набези били хвърлени телата на избити християни. Кладенецът все още не е открит. Според друго предание от манастира тръгвал таен подземен тунел в посока съседното село Балша. Местната памет пази и легенди за заровени гърнета със съкровища.

Нито тунелът, нито съкровищата са доказани археологически. Но именно тези истории придават особена атмосфера на мястото и го превръщат в една от най-интересните спирки за любителите на старините и загадките.

Сегашният манастир е възстановен с дарения на вярващи и с усилията на местни родолюбци. Особена заслуга за това има тогавашната кметица на Доброславци Светла Крумова, която заедно със семейството си посвещава години на възраждането на светинята.

Храмът, който пази паметта на загиналите

Друга важна забележителност е църквата „Свети Архангел Михаил“. Построена е през 1876 г. и осветена през 1878 г. В основите ѝ има останки от по-стар храм, а стенописите са дело на самоковски зографи.

В църковния двор се намира и военен паметник, посветен на загиналите жители на селото във войните за национално обединение. Обелискът е издигнат през 1921 г. и напомня за цената, която малкото селище плаща в трагичните години на българската история.

Това е място, където миналото не е просто туристическа атракция, а част от семейната памет на местните хора.

Училището, което събирало деца от две села

Доброславци има и силна просветна история. През 1875 г. отец Велко Минков открива килийно училище. Тринадесет години по-късно, през 1888 г., започва работа светско училище, което обслужва не само местните деца, но и учениците от съседна Балша.

В първия клас постъпват 75 деца – 55 от Доброславци и 20 от Балша. Първият им учител е Доцо Колев.

През 1961 г. е построено ново училище с модерна за времето си материална база. Образованието се превръща в една от основите на местната общност.

През 1921 г. е основано и читалище „Пробуда“, което се превръща в средище на културния живот. В него се пазят местни исторически документи, етнографски материали и археологически находки. Тук се съхранява и паметта за старите родове, традициите и шопския фолклор.

Селото има и свой характерен празничен календар. Възстановени са традиции като Трифон Зарезан, а фолклорните формации към читалището представят местните песни и танци у нас и в чужбина.

От военна авиация към индустриално бъдеще

Доброславци има и друга, сравнително близка във времето история – тази на военното летище, което десетилетия наред е част от отбраната и авиационния живот на страната.

Бившата авиобаза е свързана с българската военна авиация и с подготовката на летци, обслужвали изтребители МиГ-21 и МиГ-23. За местните хора летището е било не просто военен обект, а важна част от ежедневието и поминъка на района.

Днес теренът е в центъра на амбициозен инвестиционен проект. Според данните на Българската агенция за инвестиции икономическата зона обхваща близо 2,9 млн. кв. м и е ориентирана към автомобилната индустрия. Предвиждат се производствени, складови, административни и обслужващи дейности.

Това може да промени икономическия облик на целия район. Новите предприятия биха могли да привлекат работници и специалисти, да създадат търсене на жилища и да стимулират развитието на местния бизнес.

Но заедно с възможностите идват и въпросите за трафика, екологичната среда и натоварването на инфраструктурата. Именно те ще определят дали бъдещият индустриален подем ще се превърне и в реална полза за жителите на Доброславци.

Селото, което съчетава минало и бъдеще

Доброславци е любопитен пример за това как София постепенно променя своята периферия. От едната страна са старите къщи, църквата, читалището, манастирът и легендите за подземни тунели. От другата – новите инвестиционни намерения, търсенето на земя и желанието на столичани да заменят апартамента с дом и двор.

За купувачите голямото предимство е възможността да останат в границите на Столичната община, но да живеят в по-просторна и спокойна среда. За инвеститорите привлекателни са близостта до София, наличните терени и перспективата за нови работни места.

Имотният пазар все още не показва категорични признаци на масов бум. Ограниченият брой оферти и разликите между отделните имоти не позволяват да се говори за ценова експлозия. Но интересът към къщите и парцелите поставя Доброславци сред населените места, които си струва да бъдат следени през следващите години.

А може би най-голямото чудо на селото е именно това – под земята му лежат следи от цивилизации на хиляди години, край него се пази споменът за древна света обител, а върху терена на старото военно летище се чертае новата икономическа карта на София.

Доброславци има минало за хиляди години и бъдеще, което тепърва ще се пише.