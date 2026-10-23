Село с тайнствен саркофаг изкушава софиянци. Къщи с двор за 30 000 евро

Има едно село на около 45 километра южно от София, чието име местните предания свързват с огън, а околностите му пазят следи от средновековни крепости, стари християнски светилища и загадъчен каменен саркофаг. Алино е сгушено сред планински склонове, гори и води, а имотният му пазар предлага нещо, което все по-трудно се намира близо до големия град - къща с просторен двор или парцел за собствен дом на сравнително достъпна цена.

В селото има оферти за стари къщи с дворове над декар, регулирани парцели с ток и вода и големи терени с потенциал за строителство. Най-евтините предложения изглеждат примамливо за хора, готови да ремонтират или да започнат отначало. Въпросът е дали Алино ще се превърне в следващото предпочитано място за живот извън София, или ще запази характера си на спокойно село с туристически потенциал.

Легенда за пламъците дала името на селото

Алино се намира в община Самоков, Софийска област, на около 940 метра надморска височина. Разположено е в живописна долина между Рила, Верила, Витоша и Плана, на приблизително 18 километра от Самоков и 28 километра от Боровец.

Според местно предание през XVII век голям пожар изпепелил селището. Нощното небе било обагрено в алено от пламъците и именно тази гледка дала името на Алино, разказва легендата.

Миналото на селото обаче е много по-старо от тази история. Името му се среща в османски регистър от 1576 година. В местните разкази се пази и друга версия за произхода му – от името на човек на име Халил, който имал чифлик в района. Около стопанството постепенно се образувала махала, от която се развило селището.

Старите сведения описват Алино като място, чиито жители се занимавали с рударство и въглищарство, а част от тях търсели препитание и извън родния край. През XIX век селото вече имало оформена общност и собствена църква. Храмът „Св. Николай“ е изграден през 1863 година, а главните му икони били изработени от самоковски зографи и ктитори.

Манастир, крепост и саркофаг крият тайните на района

Едно от най-големите богатства на Алино е Алинският манастир „Възнесение Господне“, известен и като „Св. Спас“. Обителта възникнала през XVI–XVII век, а по-късно била възобновена. В ранното Възраждане манастирът бил и книжовен център от местно значение.

Най-ценната част е старата църква със стенописи от XVII век. В нея се съхранява свидетелство за религиозния живот и художествените традиции в Самоковския край през османската епоха. Манастирът е малък, но именно това му придава особена атмосфера – далеч от големите туристически потоци, сред тишината на планината.

В близост се намират останките на средновековната крепост Алинско кале. Каменните руини напомнят, че районът е имал стратегическо значение много преди да се превърне в спокойно селско място. До крепостта се стига по горски терен, а посещението може да се съчетае с разходка до манастира.

Друга загадка е каменният саркофаг, известен сред местните като „Момата“. Той се намира в местността „Св. Рангел“, край река Палакария, сред обработваеми земи. Съоръжението е с размери около 2,80 на 1,70 метра и се предполага, че е с римски произход. Наречено е така заради особената си форма и четирите акротерия – декоративни елементи в ъглите. Според сведенията на Историческия музей в Самоков на това място е имало древно оброчище и църква, а саркофагът е известен поне от края на XIX век.

Сред природните забележителности е и скалата „Момина сълза“, от която непрекъснато капе вода. Местното предание ѝ приписва лековита сила, макар подобни свойства да не са медицински доказани.

Над селото, сред борова гора, е разположен язовир Алино. Той привлича риболовци и любители на природата, а около него се развиват туристически услуги, включително къмпинг с каравани, места за настаняване и възможности за активен отдих. Така Алино има не само исторически забележителности, но и природна среда, която може да подкрепи развитието на селския туризъм.

Къща с двор за 30 000 евро

Имотните обяви в Алино показват широк диапазон от цени и състояние на предлаганите сгради. Сред най-достъпните оферти е къща с площ от 68 квадратни метра и двор от 1720 квадратни метра, обявена за 30 000 евро. Подобен имот може да привлече купувачи, които ценят земята повече от готовото обзавеждане и са готови да вложат средства в обновяване.

Друга оферта е за къща от 65 квадратни метра с двор от 1155 квадратни метра на цена от 49 000 евро. Имотът е описан като намиращ се в много лошо състояние, така че бъдещият собственик трябва да предвиди сериозен ремонт или да прецени дали възстановяването е икономически оправдано.

За хората, които търсят по-голяма сграда, се предлага и масивна триетажна къща с площ около 250 квадратни метра и двор от 1847 квадратни метра за 80 000 евро. Тя е недовършена, поради което цената не бива да се сравнява директно с тази на готовите за нанасяне домове. Преди покупка е необходимо да се проверят строителните книжа, законността на съществуващото строителство и възможностите за завършване.

Тези оферти очертават пазар за купувачи с различни възможности – от хора, които искат да възстановят стара селска къща, до семейства, които търсят голям имот за целогодишно живеене. Но цените в обявите са искани суми, а не доказателство за реално сключени сделки.

Парцели за дом, вила или ваканционно селище

В Алино се предлагат и регулирани парцели, като цената зависи от площта, местоположението и наличието на инфраструктура. За урегулиран терен от 421 квадратни метра се иска около 40 000 евро. Обявата посочва достъп до ток и вода и асфалтирана улица – предимства за купувачи, които искат да започнат строителство без необходимост от дълго изграждане на основните връзки.

Друг регулиран парцел с площ от 655 квадратни метра, разположен в центъра на селото, се предлага за 35 000 евро. За 1000 квадратни метра терен с ток и вода цената е около 30 000 евро. Тези оферти дават възможност на бъдещите собственици да сравнят цената на готова, но стара къща с тази на земя, върху която могат да планират нов дом според нуждите си.

По-големите терени също привличат внимание. Парцел от 3600 квадратни метра в урбанизирана зона за ниско застрояване, с лице към главния път София–Самоков, се предлага за 36 000 евро. Друг терен от 3103 квадратни метра е обявен за около 37 236 евро, като в офертата са посочени регулация, ток и вода.

Има и предложения с инвестиционна насоченост. Парцел от около 3501 квадратни метра с одобрен подробен устройствен план за ваканционно селище се предлага за приблизително 31 500 евро. При друг терен от 6500 квадратни метра цената достига 240 000 евро. Разликата показва колко съществено могат да се отразят предназначението, устройствените параметри и конкретните условия на един парцел върху стойността му.

Купувачите обаче трябва да внимават с определението „регулиран“. То не означава автоматично, че всеки терен е готов за незабавно строителство. Преди сделка трябва да се проверят подробният устройствен план, достъпът до път, присъединяването към електрическата и водоснабдителната мрежа, както и допустимото застрояване.

Пътят към София и предимствата на спокойния живот

Едно от предимствата на Алино е разположението му между София и Самоков. Селото е достатъчно близо до столицата, за да бъде разглеждано като вариант за втори дом или за хора, които могат да работят дистанционно, но същевременно е отделено от градския шум и натовареното строителство.

Пътната връзка с района на Самоков и направлението към София е важна за ежедневното придвижване. Част от обявените имоти са с достъп до асфалтирани улици, а при някои парцели се посочват ток и вода. Това са съществени предимства, защото разходите за изграждане на инфраструктура могат значително да увеличат крайната цена на един уж евтин имот.

В същото време инфраструктурата трябва да се оценява конкретно за всяка къща или парцел. Наличието на електричество и водоснабдяване в една оферта не означава, че всички имоти са свързани с мрежите. Необходимо е да се проверят канализацията или възможностите за локално отвеждане на отпадъчните води, мобилното покритие, интернетът, общественият транспорт и състоянието на пътя през зимата.

Туристическите места около язовира, манастира и крепостта създават възможност за развитие на къщи за гости и уикенд туризъм. Това може да бъде допълнителен аргумент за купувачи, които не търсят само жилище, а и имот с потенциал за туристическа дейност. Подобна инвестиция обаче изисква отделна проверка на разрешителните, устройствените условия и реалното търсене на нощувки.

Имотно изкушение

Алино предлага рядко срещана комбинация: къщи с големи дворове на сравнително достъпни цени, парцели за ново строителство и природни и исторически забележителности. В платформите за недвижими имоти се виждат десетки оферти. Засега пазарът показва възможности, но и сериозни разлики между отделните имоти.

Алино има история, която може да се разказва, природа, която привлича, и земя, която все още не струва колкото в най-скъпите села непосредствено до София. Дали легендата за огъня ще се превърне в история за ново имотно възраждане, зависи не само от цените, а и от пътищата, услугите и хората, които ще изберат да останат тук не само през уикенда.