На около половин час път от центъра на София има едно малко село, в което цените на къщите могат да изненадат дори купувачите с висок бюджет. В Столник офертите вече стигат 525 000 евро. Срещу тази сума новият собственик получава просторен дом, двор и нещо, което трудно може да се измери с пари - спокойствието на селото, без да се откъсва от столицата.

Но Столник не е просто поредната точка върху имотната карта около София. То пази една от най-любопитните средновековни църкви в Софийско - храм, който според местното предание хората затрупват с пръст, за да го спасят от османските нашественици. В землището му има и следи от много по-древен живот - праисторическо селище и надгробни могили.

Днес това е село, в което старото и новото се срещат по необичаен начин. Докато едни къщи пазят спомена за някогашния селски живот, други вече са просторни модерни домове с цени, характерни за престижните райони около големия град.

Имотният пазар: от 160 000 до 525 000 евро

Столник е сред изненадите на пазара на къщи в Софийска област. В края на ноември в Imot.bg са публикувани седем оферти за продажба на къщи в селото. Цените започват от 160 000 евро и достигат 525 000 евро. Медианната стойност в тази извадка е около 250 000 евро, а средната цена - над 310 000 евро.

Друг анализ на пазара, който премахва дублираните предложения, отчита шест различни имота и медианна офертна цена от 305 000 евро. Разликата между двете оценки идва от различния начин на подбор и обработка на обявите, но и двете показват едно: Столник вече не е евтина алтернатива на живота в София.

Най-впечатляващата оферта е за модерна къща от 240 квадратни метра, построена през 2020 г., с двор от 685 квадратни метра. Цената е 525 000 евро. Имотът е представен като дом от висок клас, създаден за комфортен семеен живот и с ниски разходи за поддръжка.

Друга къща, оценена на 465 000 евро, е с площ от 99 квадратни метра и е въведена в експлоатация през 2013 г. В обявата се посочват равен двор, голям гараж, допълнително помещение, санитарен възел, мокро помещение и зона за барбекю.

Има и по-достъпни предложения. За 350 000 евро се продава изцяло реновирана къща от 120 квадратни метра с двор от 600 квадрата. В другия край на пазара са по-старите имоти - например къща от 80 квадрата с двор от 803 квадрата за 160 000 евро.

Така купувачът може да избира между стара къща с голям парцел, която да ремонтира според вкуса си, и готово модерно жилище, в което да се нанесе веднага.

Кой купува къща за половин милион в село?

Това е въпросът, който прави Столник особено интересен. Публичните обяви показват какво се предлага, но не дават надеждна информация кои са купувачите, откъде идват и каква е професията им. Няма и достатъчно публични данни за реално сключените сделки, които да позволят да се очертае точен профил на търсенето.

Самият тип имоти обаче подсказва към кого са насочени най-скъпите предложения - хора, които търсят самостоятелна къща, двор, повече пространство и възможност да живеят извън големия град, без да се отдалечават прекалено от него. Това може да са семейства, които искат по-спокойна среда, хора с възможност да работят дистанционно или купувачи, които предпочитат къща пред апартамент в столицата. Това са потенциални групи, а не потвърден портрет на реалните купувачи в селото.

Има и още един важен детайл. Високите цени не означават автоматично, че всички имоти се продават бързо. Част от обявите са променяли стойността си, като при някои е имало намаление. Това показва, че продавачите могат да срещнат съпротива от пазара и че обявената цена не е непременно цената, на която ще се сключи сделката.

Пазарът на Столник засега е малък, но показателен. Само няколко оферти са достатъчни, за да се види колко голяма е разликата между старите селски къщи и новите домове, предлагани като имоти от висок клас.

Къде се намира селото и какво го прави привлекателно?

Столник е в община Елин Пелин, Софийска област, на около пет километра северно от град Елин Пелин. До центъра на София разстоянието е приблизително 27 километра, а пътуването с автомобил при нормален трафик отнема около половин час.

Селото е разположено в равнинната част на Софийското поле, на около 600 метра надморска височина. Има железопътна гара, което е допълнителна възможност за придвижване. Близостта до Елин Пелин осигурява достъп до градски услуги, а София остава на сравнително кратко разстояние.

Това съчетание е съществено за имотния интерес. Столник предлага селска среда, дворове и самостоятелни къщи, но не изисква пълно откъсване от столичния начин на живот. В същото време купувачите трябва да преценяват не само разстоянието до София, но и ежедневните нужди - училище, детска градина, пазаруване, здравни услуги и транспорт.

По данни на Националния регистър на населените места към края на 2025 г. Столник има 724 жители. Това е малка общност, в която местната история и традиции продължават да заемат важно място.

Чудото на Столник: църквата, която хората скрили под земята

Най-голямото историческо богатство на селото е храмът "Свети Николай Чудотворец". Той е построен в края на XIV век - във времето на Второто българско царство, преди окончателното падане на България под османска власт.

Църквата е издигната върху старо военно укрепление. При строежа са използвани северната и южната стена на укреплението, а по тях и днес могат да се видят бойници вместо обичайните прозорци. Това придава на храма необичаен вид и напомня, че в онези времена духовните средища често са имали и защитна роля.

Но най-вълнуващата част от историята е свързана с оцеляването му през османския период.

Според местното предание, когато България пада под османска власт, жителите на Столник решават да спасят храма от разрушаване. С волски каруци докарват тонове пръст и затрупват църквата. Оставят само тесен, трудно забележим вход от западната страна. Така храмът остава скрит от чуждите погледи, но продължава да бъде действащо място за молитва.

Разказът твърди, че църквата остава затрупана в продължение на четири века. През 1864 г., след султански ферман, който разрешава възстановяването на християнски храмове, тя е открита и надстроена с даренията на местни семейства и с помощта на цялото население.

Така могилата от пръст, с която някога е скрита църквата, остава част от нейния облик. Върху нея звъни камбана, за която местната история посочва, че е на повече от век.

Преданието за затрупания храм превръща "Св. Николай Чудотворец" в истинско чудо на Столник. То разказва не само за страх и изпитания, а и за упоритостта на хората, които не искат да изгубят вярата си.

Следите на Самоковската школа и тревненските майстори

Църквата е ценна не само със своята архитектура и история. Тя пази и художествено наследство. Стенописите са дело на Иван Костадинов от Самоковската зографска школа - син на Коста Вальов и племенник на големия български възрожденски художник Захари Зограф.

Големият и малкият иконостас, както и владишкият трон, са изработени от тревненски майстори дърворезбари. В храма се съхраняват и стари църковни книги, дарени от местни жители.

През 2018 г. църквата е ремонтирана отвън - поставен е нов покрив, обновени са мазилката и фасадите, направена е каменна облицовка и е оформен голям плочник пред входа. През 2022 г. е изградена и нова ограда на църковния двор.

Местната легенда свързва храма и с Апостола на свободата. Разказва се, че в него са се укривали Васил Левски и Ангел Кънчев, когато идвали на срещи с членове на тайния революционен комитет в селото. Това предание придава още един пласт на историята, макар да трябва да бъде представяно именно като легенда, а не като документално потвърден факт.

Древните могили и селището, скрито в земята

Историята на Столник не започва през Средновековието. Землището му пази следи от много по-ранни епохи. В общинския план за развитие са описани праисторическо селище в местността Елин дол и няколко надгробни могили - в центъра на селото, в местностите Щукерица и Гавнос, както и в района на църковния двор и радиотелевизионната станция.

Тези находки поставят Столник в по-широката картина на Софийското поле - земя, през която от древността минават важни пътища и по която се сменят тракийски, римски, славянски и средновековни общности.

Община Елин Пелин описва района като старо средище на народи и култури. Тук са открити останки от древни селища, крепости и пътни съоръжения. През територията на общината преминава и античният Траянов друм. Столник е част от тази историческа мозайка.

Това е още едно от скритите богатства на селото - не един голям археологически комплекс, който посреща туристи, а множество следи, разпръснати из полето и околните местности.

Името Столник - загадка от старите документи

Името на селото също има своя историческа следа. В османски документи то се среща във формата "Истолник". Изследванията на старите селищни названия потвърждават това изписване, а сведения за селото се откриват и в документи от XVII век.

През 1618 г. Столник е част от зиамет - вид поземлено владение в Османската империя, предоставяно срещу служба. Това показва, че селището има място в административния и стопанския живот на района още през ранните векове на османското владичество.

Но откъде точно идва името? Тук историята не дава категоричен отговор. Думата "столник" е позната от средновековната българска и славянска традиция като название на висша дворцова длъжност, свързана с владетелската трапеза. Това обаче не доказва, че селото е наречено така заради човек, заемал тази длъжност, или заради някаква връзка с царски двор.

Затова произходът на името остава загадка, която заслужава допълнително проучване. Сигурното е, че названието Столник е запазено след Освобождението и не е променяно от 1878 г. До 1958 г. селото е център на собствена община, след което преминава към община Елин Пелин.

Селото, в което миналото струва скъпо

Столник е необичайно съчетание от близост до столицата, спокойствие, малка общност и историческо наследство. На пръв поглед то е едно от многото села в Софийското поле. Но цените на някои от имотите му вече го поставят в съвсем различна категория.

Къща за 525 000 евро е сериозна заявка - особено за населено място със 724 жители. Тя показва какво предлагат новите домове и какви очаквания имат продавачите. Дали пазарът ще приеме тези цени и колко от тях ще се превърнат в реални сделки, предстои да покаже времето.

А Столник има нещо, което не може да бъде построено с инвестиция и не се появява в нито една обява - своята памет. В нея са останали древните могили, средновековната църква, легендата за спасения под земята храм и поколенията хора, които са го съхранили.

Може би именно това е най-голямото чудо на селото - че докато около София се строят нови къщи и се пресмятат цени в стотици хиляди евро, в Столник продължава да стои храм, който някога хората скриват от света, за да го има и днес.