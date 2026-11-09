Всичко за Средновековна Църква

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Църква гигант зарадва учените

Църква гигант зарадва учените

Нова средновековна църква разкри на Трапезица великотърновският археолог Мирко Робов. Той попаднал на неизвестния до момента храм, докато довършвал пр...

15 октомври | 20:00
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