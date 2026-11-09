Село с изгубено езеро става имотно бижу. Новите къщи на софиянци
Родното място на един от най-големите дарители във възрожденска България привлича все повече хора
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Родното място на един от най-големите дарители във възрожденска България привлича все повече хора
Детето - чудо едва не загива от светкавица
Нова средновековна църква разкри на Трапезица великотърновският археолог Мирко Робов. Той попаднал на неизвестния до момента храм, докато довършвал пр...