Топ синоптик предупреди за обрат с времето. Два града да се готвят

Днес облачността в западните райони на България значително ще се разкъса, а следобед ще има и слънчеви часове. Това каза синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

Постепенно валежите спират и предстоят много слънчеви часове. Повече валежи ще има към южните съседни страни по Средиземноморието. На Балканите ще бъде слънчево.

"България е на границата между топлите въздушни маси и студения въздух. Температурите постепенно ще се понижават, като в петък и събота се очакват сутрешни мъгли. В неделя рано сутринта в Западна България има условия за слани и заледени пътни настилки. Хубаво е да се сменят летните гуми."

В ефира на Bulgaria ON AIR той обясни, че в събота и неделя времето в планините ще бъде приятно, като над 2500 м леката снежна покривка се топи.

През почивните дни София ще бъде най-хладната балканска столица с около 11 градуса, а най-топла е Атина с 18 градуса.

Температурата в Черно море е около 17 градуса, подобно е и по Беломорието. По-топло е по Средиземноморието, с около 21 градуса в Анталия и Кипър.

Той поясни, че Европа е обхваната от по-топъл въздух, като най-подходящи за екскурзии са Париж и Виена с около 13 градуса дневна температура и слънчево време. Хубаво ще бъде времето и в Северна Македония, Албания и Белград.

От понеделник се очаква по-динамично време със заоблачаване от запад и валежи до вторник. След кратко стабилизиране ще последват интензивни валежи до четвъртък, включително в районите на Силистра и Русе.

В петък ще има затопляне в петък и по-високи температури. Ще има валежи в западните и централни на България, като през следващият уикенд отново ще очакваме слънчево време.