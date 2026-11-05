Неочакван обрат по делото за убийството на Слави Бинев! Съдът затвори вратите

Апелативният съд в София засекрети заседанието по мярката за неотклонение на турския бизнесмен Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев. Темиз беше доведен в съда с белезници и влезе в залата с маска на лицето.

За разлика от заседанието в Софийския градски съд, този път магистратите уважиха искането на защитата му да не бъдат допускани външни за делото лица.

В съдебната зала присъства и преводач от турски език, тъй като Темиз не владее български, въпреки че живее в страната повече от 10 години.

На първа инстанция бизнесменът беше оставен за постоянно в ареста, но обжалва определението. Решението на апелативните магистрати се очаква по-късно, когато трябва да стане ясна и причината за закриването на заседанието.

Слави Бинев беше убит на 24 октомври в собствения си дом. В деня на престъплението Еюп Темиз му бил на гости, като двамата поддържали приятелски отношения от години. Бинев трябвало да помогне за разрешаването на спор между съпругата на Темиз - Ния, и неин съдружник в строителния бизнес.

Криминалистите задържаха турския бизнесмен само около час след убийството. На стрелбата е имало свидетели, а разследващите са открили и оръжието на престъплението.