Разследването на убийството на Слави Бинев с решаващ обрат

Разследването на убийството на Слави Бинев навлиза в решаващ етап. Очаква се днес събраните материали да бъдат предадени на Софийската градска прокуратура, която трябва да прецени дали има основания за повдигане на обвинения срещу тримата задържани. Полицията продължава да изяснява обстоятелствата около смъртоносната стрелба в дома на бизнесмена.

Тримата задържани чакат решение

Слави Бинев беше застрелян вчера в дома си в столичния район „Гърдова глава“. Сигналът на телефон 112 е подаден в 10:18 часа, а пристигналите екипи установили, че бизнесменът е получил огнестрелна рана в главата. На местопрестъплението е открита една гилза.

Малко преди стрелбата Бинев е посрещнал трима мъже, с които според полицията се познавал отдавна. Свидетел чул изстрел, след което забелязал тримата да напускат адреса с автомобил „Лексус“. По-късно те били задържани на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“.

При полицейската операция са открити два пистолета. Единият бил изхвърлен от автомобила непосредствено преди задържането, а другият е намерен в чантичката на един от мъжете. Предстои балистична експертиза да установи дали някое от оръжията е използвано при убийството.

Финансов спор е основната версия

Разследващите работят по версията за неуредени финансови отношения и възможен личен конфликт. Според изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов тримата задържани се занимавали със строителство и имали фирма, която изгражда два жилищни комплекса в София.

Засега обаче няма публично потвърдени данни за конкретна бизнес връзка между тях и Бинев, която да обяснява предполагаемия конфликт. От полицията уточняват, че е рано да се правят окончателни заключения за мотива, като първоначалната информация не насочва към поръчково убийство.

Какво следва оттук нататък

Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков обясни, че заради големия обем разследващи действия материалите по случая се очаква да бъдат докладвани на прокуратурата днес. След преценка на доказателствата държавното обвинение ще реши дали да привлече някого от задържаните като обвиняем и дали да постанови задържане до 72 часа.

Сред основните въпроси остават какво точно е станало по време на срещата в дома на Бинев, дали е възникнал конфликт и кой е произвел смъртоносния изстрел. Разследването продължава, като задържането на тримата мъже само по себе си не означава установена вина.