Скандал за пари е довел до жестокото убийство на 59-годишна жена в Сливен, чието тяло е било укривано близо две седмици. Престъплението е извършено на 11 ноември във вила край града, а за него са обвинени мъж и жена, които познавали добре жертвата. Според разследващите тя е била подложена на тежък побой, вследствие на който е починала. Новите подробности за мотива съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен прокурор Ваня Белева.

Двамата задържани са съседи и са с нисък социален статус. Разследването установило, че между тях и пострадалата възникнал конфликт за пари, който завършил с фаталния побой. Тялото на жената е било укривано почти две седмици, а полицията научила за престъплението едва на 23 ноември.

От прокуратурата уточниха, че обвиняемите са с инициали С.Ч. и М.К. Според събраните доказателства те са действали в съучастие, като С.Ч. е привлечен към наказателна отговорност като извършител на убийството, а М.К. - като помагач.

Държавното обвинение определя престъплението като извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост. Според прокурор Ваня Белева тримата участници в конфликта са се познавали добре, като финансовите им разногласия са били в основата на нападението.

Окръжната прокуратура в Сливен вече е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, и на двамата обвиняеми. Очаква се Окръжният съд да разгледа искането още днес. Засега няма информация дали задържаните имат предишни криминални прояви.