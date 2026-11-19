"Този човек ни посече, отряза ни крилата! Как ще свикнем с тази болка?". 10 дни след жестоката катастрофа на АМ „Тракия“, при която мощно „Ауди Q8“ помете „Хонда“-та на обичаната директорка на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат Маргарита Паскалева, съпругът ѝ Павлин все още не може да повярва, че я е загубил завинаги. Трагедията се разигра на 9 ноември на 341-вия километър на магистралата в посока Бургас. Управляваният от 66-годишния Асен Василев джип застигнал и блъснал автомобила на 63-годишната учителка, която загина на място.

Флагман.бг се срещна с почернения съпруг в семейната им къща в село Соколово. Това е домът, който двамата създавали с години, за да прекарат старините си заедно, да посрещат децата и тримата си внуци.

Маргарита вече била в пенсионна възраст и оставала начело на училището до приключването на конкурса за нов директор.

Предстояло най-после да има повече време за семейството си.

Вместо това Павлин днес посреща сам хората, които идват да споделят мъката му.

„Карал с 308 км/ч. Можеш ли да си представиш?“, казва Павлин Паскалев. Според информацията, достигнала до семейството, джипът бил засечен от пътни камери още в района на Сливен и Ямбол. Мощното „Ауди“ е имало всички екстри, благодарение на които шофьорът е успял за няколко секунди да "убие" скоростта с повече от 100 км/ч.

Колата използва и RS система, заради която е останала стабилна на пътното платно и така шофьорът е останал невредим.

Павлин Паскалев е убеден, че множеството системи за безопасност и здравата конструкция на скъпия автомобил са помогнали на неговия водач да оцелее. По думите му джипът тежи около два тона и половина и разполага с двигател с мощност около 600 конски сили. Съпругът настоява експертите да изследват всички електронни данни от автомобила, които биха изяснили скоростта и действията на водача в последните секунди преди удара.

От прокуратурата официално съобщиха, че

към днешна дата няма повдигнато обвинение по досъдебното производство

за смъртта на Маргарита Паскалева. Разследващите изчакват заключението на назначената автотехническа експертиза, която все още не е готова. Именно тя трябва да изясни механизма на тежкия сблъсък, включително скоростта на автомобилите и действията на водачите непосредствено преди удара.

„Лошото е, че на този пътен участък, мястото, където е станало произшествието, няма камери. А той е казал, че тя е излязла пред него. Въобще не вярвам. Тя от 43 години е шофьор, от 18-годишна има книжка. Досега не е имала произшествия по нейна вина“, разказва съпругът.

„Разбрах, че почти всички съвременни автомобили на това ниво, на което е неговото, имали черна кутия. Но има вероятност тия неща той да ги изтрие. Предполагам, че има и такава опция. Този човек трябва да понесе наказание за постъпката си, защото

това е убийство, не опит, а убийство!",

казва със сълзи на очи почерненият мъж.

Сестрата на Маргарита и нейният съпруг са адвокати с дългогодишна практика в Карнобат. Те ще защитават интересите на семейството и ще настояват за изясняване на всички обстоятелства. Четирима други адвокати също потърсили Павлин след трагедията с предложения за правна помощ.

В Карнобат загубата на Маргарита Паскалева

се преживява като лична трагедия от цялата училищна общност.

Флагман.бг разговаря с преподаватели от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, които трудно намират думи за болката си. Всички я описват като човек, който никога не поставял собствените си интереси пред тези на учениците и колегите си.

„Винаги е била толерантна, винаги е поставяла другите пред себе си“, разказа една от учителките.