Лидерите на Китай, САЩ и Русия - Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин - публикуваха съвместно писмено изявление след историческата си тристранна среща на върха в китайския град Шънджън. Макар разговорите да приключиха без обща пресконференция пред медиите, около час след отпътуването на американската и руската делегация беше разпространено официално комюнике с основните договорености между трите световни сили, съобщава "Скай нюз".

Документът очертава четири ключови направления, по които Вашингтон, Пекин и Москва заявяват общи позиции - реформата на ООН, енергийните доставки, юрисдикцията на Международния наказателен съд и ядрената сигурност.

Основни акценти в договореностите

Реформа на ООН

Като постоянни членове на Съвета за сигурност трите държави заявяват ангажимент за реформиране на световната организация, така че тя да отговаря по-адекватно на съвременните кризи и ефективно да изпълнява основната си задача - поддържането на международния мир и сигурност.

Енергетика и петролни продукти

Тръмп, Си и Путин се договарят за увеличаване на производството и доставките на преработени петролни продукти "в полза на всички държави". Както отбелязва "Скай нюз", тази стъпка идва на фона на действащите международни санкции върху търговията с руски петрол, като тримата лидери акцентират върху нуждата от стабилни глобални енергийни доставки.

Послание към Международния наказателен съд

В изявлението се подчертава първостепенното значение на имунитета на държавните официални лица и се отправя директен призив Международният наказателен съд (МНС) да не "злоупотребява" със своята юрисдикция. Формулировката привлича особено внимание, тъй като именно МНС е издал заповед за арест срещу руския президент Владимир Путин по обвинения за предполагаема отговорност за военни престъпления в Украйна.

Ядрена сигурност и диалог

В унисон с призивите на Доналд Тръмп за ядрено разоръжаване преди и в началото на срещата, тримата държавни глави потвърждават принципа, че ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена, като се ангажират с активен диалог за намаляване на ядрените рискове.

Пълният текст на съвместното изявление:

"Като постоянни членове на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации Китай, Русия и САЩ са ангажирани с насърчаването на реформа на ООН, така че тя да може да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност.

Трите държави планират да увеличат производството и доставките на преработени петролни продукти в полза на всички държави. Те потвърдиха значението на стабилните енергийни доставки.

Тримата президенти признаха, че принципът на съгласието на държавите и уважението към имунитета на официални лица са от първостепенно значение, и се съгласиха, че Международният наказателен съд и други подобни органи не трябва да злоупотребяват със своята юрисдикция.

Тримата лидери потвърдиха, че една ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да бъде водена. Трите държави ще водят диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на атомни оръжия."