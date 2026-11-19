Името на бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг се превърна в неочакван източник на напрежение и дипломатически сблъсък по време на историческата среща на върха в китайския град Шънджън. Напрежението ескалира, след като китайските власти отстраниха репортерка на Bloomberg от достъп до тристранната среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин заради неудобен въпрос, свързан със скандала около Хуанг.

Въпросът, който предизвика отстраняването

По данни от доклад, разпространен сред медиите и цитиран от Си Ен Ен (CNN), причината за мярката на Пекин е била реплика на журналистката по време на по-ранната двустранна среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Тогава тя се е обърнала директно към държавния глава на САЩ с въпроса: "Президентът Тръмп, проявявал ли е Дженсън Хуанг нелоялност към Съединените щати?".

Въпросът доведе до остър спор зад кулисите. От Белия дом са настояли репортерката на Bloomberg да бъде допусната да отразява и последвалата тристранна среща, но китайските домакини са останали непреклонни. Официалното обяснение от страна на Пекин пред журналистическия пул е било протоколно - задаването на въпроси чрез викане се приема в Китай за проява на крайно неуважение.

Скандалът около Дженсън Хуанг и напускането на Nvidia

Чувствителността на темата в Шънджън идва само седмица след бурната раздяла на Дженсън Хуанг с технологичния гигант Nvidia. До оттеглянето му се стигна, след като Financial Times разкри, че според данни на американското разузнаване Хуанг е поддържал връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

Впоследствие бившият шеф на Nvidia призна за изневяра към съпругата си, а публикации за втора паралелна връзка със служителка на компанията ускориха оттеглянето му от поста. Миналата седмица новоназначеният пръв председател на борда на директорите на Nvidia Харви Джоунс потвърди, че напускането е резултат от "разкриването на лично поведение, несъвместимо с кодекса за поведение, стандартите и културните норми на компанията".

Последици във Вашингтон

Случаят с Хуанг вече има сериозен политически отзвук в САЩ. Сътресенията около бившия ръководител на водещия производител на чипове за изкуствен интелект породиха двупартиен натиск във Вашингтон за още по-строги ограничения върху достъпа на Китай до американски AI технологии, както и за по-засилен контрол върху корпоративното управление на Nvidia.

Очаква се сагата да продължи и в Конгреса - Дженсън Хуанг и главният юрисконсулт на компанията Тим Тетър вече са се съгласили да се явят на закрити изслушвания пред американските законодатели през декември.