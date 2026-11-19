Започна историческата тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин. Разговорите се провеждат в китайския град Шънджън в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

Китайските държавни медии съобщиха, че Си Цзинпин председателства преговорите между тримата лидери. Това е първата официална среща в подобен формат, която събира ръководителите на трите големи ядрени сили на една маса.

Си Цзинпин пое ръководството на преговорите

Историческата среща започна след интензивна дипломатическа програма, включваща отделни разговори между Тръмп и Путин, както и между американския президент и Си Цзинпин. Китай е домакин на форума, а Пекин предварително обяви, че основната цел на тристранния формат е укрепването на световния мир и стратегическата стабилност.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви преди срещата, че лидерите ще проведат задълбочен обмен на мнения за запазването на мира и стабилизирането на отношенията между големите държави. Сред основните теми се очаква да бъдат контролът върху ядрените оръжия, войната в Украйна, конфликтът около Иран и международната сигурност.

Според предварителната информация на Кремъл за разговорите беше предвиден приблизително един час. Възможността за удължаване на срещата обаче не беше изключена. Засега няма съобщения за конкретни договорености.

Украйна беше основна тема на разговора Тръмп-Путин

Преди началото на тристранните преговори Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха непланирана среща, продължила около 40 минути. След приключването й дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков съобщи, че основното внимание е било отделено на войната в Украйна.

"Обсъдиха подготовката за тристранната среща на върха и някои въпроси, свързани с двустранните ни отношения. Естествено, засегнаха и въпроса за разрешаването на украинския конфликт", заяви Ушаков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Той определи разговорите като успешни и разкри, че Путин ги е напуснал "в отлично настроение". По думите му обаче не са правени особено важни изявления, тъй като най-съществените преговори предстоят в тристранния формат.

Още преди срещата Тръмп демонстрира приятелско отношение към руския си колега. Американският президент го нарече свой приятел и изрази увереност, че контактите им могат да доведат до положителни резултати.

Големият въпрос за ядрените оръжия

Една от най-важните теми на преговорите е бъдещето на ядреното разоръжаване. Последният договор за ограничаване на стратегическите ядрени арсенали между САЩ и Русия изтече през февруари 2026 г. Тръмп настоява за ново споразумение, което да обхваща и Китай.

Пекин досега поддържа позицията, че американският и руският ядрен арсенал са значително по-големи от китайския и двете държави трябва първо да предприемат собствени съкращения.

Тристранната среща идва и след приключилите по-рано днес двустранни разговори между Тръмп и Си Цзинпин. Двамата обсъдиха търговските отношения, ограниченията върху високите технологии и възможностите за сътрудничество по международни въпроси. Американският президент заяви, че САЩ и Китай могат да помогнат за прекратяването на войната в Украйна.

След приключването на историческите преговори Доналд Тръмп трябва да отпътува обратно за САЩ.