Започна историческата среща на Тръмп, Путин и Си. Китайският лидер води разговорите
Президентите на трите световни сили седнаха на една маса в Шънджън, за да обсъдят глобалната сигурност и най-големите международни конфликти
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Президентите на трите световни сили седнаха на една маса в Шънджън, за да обсъдят глобалната сигурност и най-големите международни конфликти
България и Румъния застават твърдо зад Сърбия и подкрепят присъединяването й към Европейския съюз. Това обяви премиерът Бойко Борисов на страницата си...
Първо заседание на съвета за тристранно сътрудничество след сформирането на новото правителство се очаква да се проведе тази седмица. На него трябва д...