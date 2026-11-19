България се подготвя за мащабна промяна в териториалното си деление за целите на регионалното планиране. От 1 януари 2027 г. досегашните шест района трябва да бъдат заменени от четири нови региона, като София ще бъде обособена самостоятелно. Промените са заложени в Закона за регионалното развитие, който депутатите ще обсъдят на първо четене днес. В дневния ред на Народното събрание са включени и законопроекти, свързани с водите, химическите вещества и климатичните промени.

България се разделя на четири региона

Най-съществената промяна е окрупняването на досегашните шест района за планиране. Новото деление предвижда създаването на Столичен, Северен, Източен и Южен регион. Столичният ще обхваща само територията на Столична община, като по този начин столицата ще бъде отделена от останалите области за целите на регионалното планиране.

Северният регион ще бъде най-голям по брой включени области - общо 11. Това са Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Източният регион ще обединява шест области - Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният ще включва останалите десет области - София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Промени в регионалните съвети

Новото райониране е свързано с европейската класификация на териториалните единици за статистически цели, известна като NUTS. Предвижда се досегашните шест регионални съвета за развитие да бъдат намалени на четири, като ще последват и съответните организационни промени. Те са заложени в законопроекта, внесен от Министерския съвет на 20 октомври.

Промяната засяга районите за планиране и регионално развитие, а не административното деление на страната на области и общини. Законопроектът определя новата териториална рамка, в която ще се разработват и прилагат регионалните стратегии. Предвидено е измененията да влязат в сила от 1 януари 2027 г., след окончателното им приемане от парламента.

Още важни закони в парламента

Депутатите ще гласуват окончателно и измененията в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. С тях изискванията за регистрация на дейности по производство, преработване и употреба на определени вещества се прехвърлят от подзаконов нормативен акт в самия закон. Предвижда се и създаването на публичен регистър на регистрираните лица предвид възможността тези вещества да бъдат използвани не само за мирни цели.

На първо четене влизат и три законопроекта за промени в Закона за водите. Сред предложенията са облекчен режим за водовземане от язовири, които са общинска собственост, както и уведомителен режим за използване на вода от река Дунав за напояване. Предлага се също контролът върху различните компоненти на околната среда да бъде съсредоточен в регионалните инспекции по околната среда и водите.

В дневния ред е включено и първо четене на изменения в Закона за ограничаване изменението на климата.