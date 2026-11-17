България предприема нова важна стъпка към укрепването на противовъздушната си отбрана с придобиването на още пет германски зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM. В Народното събрание вече е внесено предложението за ратифициране на споразумението с Германия, с което общата стойност на проекта достига 1,106 млрд. евро. Процедурата беше ускорена след атаките с дронове в Черно море, които поставиха на преден план необходимостта от модернизация на отбранителните способности. Новите системи ще бъдат закупени с финансиране от европейския механизъм SAFE.

Правителството придвижи сделката с Германия

На 16 ноември Министерският съвет одобри предложението до парламента за ратифициране на Програмно споразумение №2 между българското и германското министерство на отбраната. Документът предвижда съвместното придобиване на пет допълнителни комплекса IRIS-T SLM в рамките на инициативата "Щит на европейското небе". Българският военен министър вече е подписал споразумението, а следващата стъпка е разглеждането му от ресорната парламентарна комисия и пленарната зала.

Проектът надгражда първоначалния договор за един комплекс, одобрен през 2024 г. На 15 октомври тази година Народното събрание подкрепи разширяването на програмата с още пет системи, като всички парламентарни групи с изключение на "Възраждане" гласуваха в подкрепа на решението. Новото споразумение урежда следващия етап от реализацията на покупката, която ще бъде осъществена с участието на германския производител Diehl Defence.

Над 1,1 млрд. евро с европейско финансиране

Общата стойност на двата етапа възлиза на 1 106 466 933 евро, като приблизително 926 млн. евро са предназначени за допълнителните пет комплекса. Проектът включва не само ракетните системи, но и боеприпаси, оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка. Необходимите средства са заложени в бюджета за 2027 г.

Финансирането ще бъде осигурено чрез европейския механизъм SAFE, който позволява отпускането на заеми със срок на изплащане до 45 години и гратисен период за главницата до 10 години. Инструментът е създаден, за да подпомага съвместните отбранителни покупки на европейските държави и да ускорява модернизацията на въоръжените им сили.

Новите системи ще заменят остаряващата противовъздушна отбрана

IRIS-T SLM е съвременна германска система за противовъздушна отбрана със среден обсег, предназначена за прехващане на самолети, крилати ракети и други въздушни цели. Комплексите използват радарно откриване и управляеми ракети, като могат да бъдат интегрирани в съюзническата система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

България се присъедини към инициативата "Щит на европейското небе" през 2023 г. с цел постепенно да замени част от остарелите си зенитно-ракетни комплекси и да намали зависимостта от поддръжката на съветско и руско въоръжение. В парламентарните обсъждания през октомври министърът на отбраната съобщи и за инициатива страната ни да се превърне в център за обслужване на системите IRIS-T, както и за осигуряване на допълнителни средства за противодействие на дронове.