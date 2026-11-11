Нов данъчен пакет влиза в парламента. Промени за деца, имоти и мощни коли

Сериозни данъчни промени, които ще засегнат семейните бюджети, бизнеса и собствениците на имоти и автомобили, влизат днес в Народното събрание. Сред най-важните предложения на правителството са значително увеличаване на данъчните облекчения за деца и въвеждането на нова възможност за приспадане на разходите за тяхното развитие.

Депутатите ще обсъдят на първо четене и еднократно облагане на свръхпечалбите на компании в определени сектори, актуализация на данъчните оценки на имотите и акциз за най-мощните автомобили. Законопроектите вече бяха разгледани от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Повече пари остават в семействата с деца

Първа точка в проектопрограмата е предложението за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Правителството предвижда данъчното облекчение за едно дете да достигне 5000 евро, за две деца - 10 000 евро, а за три и повече деца - 15 000 евро. При отглеждане на дете с увреждания размерът ще бъде увеличен на 12 000 евро.

Тези суми представляват намаление на данъчната основа, а не директни плащания към родителите. При действащата 10-процентна ставка максималното спестяване от данък ще бъде съответно 500, 1000 и 1500 евро, а за дете с увреждания - 1200 евро, при наличие на достатъчно облагаем доход.

Предвижда се и изцяло ново данъчно облекчение за детско развитие в размер до 2000 евро на дете. То ще обхваща доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Така родителите ще могат да намалят допълнително данъчната си основа и да спестят до още 200 евро от дължимия данък.

800 милиона евро се очакват от свръхпечалбите

Следващата важна тема е предложението за еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите през финансовата 2027 година. Той ще обхване банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, фирми за бързи кредити и търговци с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от поне 5 милиона евро.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни пред бюджетната комисия, че мярката няма да променя стандартното корпоративно облагане. Предвижда се 30% от дължимия извънреден данък да могат да бъдат преотстъпвани за инвестиции и резерви. Очакваните допълнителни приходи за бюджета след преотстъпването са около 800 милиона евро.

Парламентът ще обсъди и поетапно увеличаване на базисните стойности за определяне на данъчните оценки на недвижимите имоти. Предложението предвижда актуализация с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г. Промените обхващат сгради, земи, подобрения и земеделски земи, като конкретният размер на местните данъци зависи и от решенията на общините.

Нов акциз за мощните автомобили

В проектопрограмата са включени и изменения в Закона за акцизите и данъчните складове. С тях се предлага въвеждане на специален акциз за леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене от поне 250 киловата, което се равнява приблизително на 340 конски сили. Размерът на налога ще зависи от мощността на автомобила.

Предвижда се и забрана за търговия с домашна ракия. Промените засягат продажбата на произведения за лична употреба алкохол, а не самото традиционно домашно производство при спазване на законовите изисквания.

Депутатите ще разгледат още три законопроекта за изменение на Закона за публичните финанси и промени в Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми. В седмичната програма са включени и ратифицирането на меморандум за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2021-2028 г., второто четене на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и редовният парламентарен контрол в петък.