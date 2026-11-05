Една акция, няколко гласа. Парламентът готви голяма промяна за бизнеса

Важна промяна за българския бизнес влиза днес в Народното събрание. Депутатите ще разгледат на второ четене законопроект, който позволява на определени компании да издават акции с право на повече от един глас. Целта е предприемачите да могат да привличат нови инвеститори, без автоматично да губят контрола върху управлението на създадените от тях дружества. Промените са първа точка в програмата на пленарното заседание.

Как една акция може да дава повече гласове

Предложенията са част от измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които България въвежда европейска директива от 2024 година.

Новият механизъм позволява различните класове акции в едно дружество да носят различен брой гласове при вземането на решения. Така основателите и ключовите акционери могат да запазят по-голямо влияние върху управлението, дори когато привличат допълнителни средства от инвеститори.

Възможността ще се отнася до дружества, които кандидатстват за допускане на акциите им до търговия на многостранна система за търговия, включително пазар за растеж на малки и средни предприятия.

Според мотивите към законопроекта това ще намали пречките пред иновативните и стартиращите компании, които търсят финансиране за разширяване на дейността си.

Предвижда се защита за малките акционери

Законопроектът съдържа и специални механизми за защита на миноритарните акционери - собствениците на по-малки пакети акции.

Предвижда се въвеждането на двоен праг за квалифицирано мнозинство при важните решения на общото събрание.

Това означава, че когато законът изисква квалифицирано мнозинство, решението трябва да получи необходимата подкрепа едновременно от подадените гласове и от акциите, представени на събранието.

Въвеждат се и изисквания за прозрачност относно различните класове акции и правата, които те предоставят.

Още два закона в дневния ред

Освен промените на капиталовия пазар депутатите ще разгледат на второ четене изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Предвидено е и първо четене на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици.

В програмата на Народното събрание е включено също обсъждането на Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 година.