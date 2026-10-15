Важни промени при застраховките. Парламентът решава за Гаранционния фонд

По-бърза намеса при финансови затруднения на Гаранционния фонд и нов механизъм за изплащане на застрахователни обезщетения. Това са основните промени, които депутатите ще разгледат днес на второ четене. Законопроектът на „Прогресивна България“ вече получи подкрепа при първото гласуване на 23 септември. В дневния ред на парламента е и важно решение за модернизацията на противовъздушната отбрана.

Какво се променя при застраховките

Една от основните новости е разширяването на правомощията на Комисията за финансов надзор. Регулаторът ще може сам да предприема действия за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, без да изчаква предложение от неговия Управителен съвет.

Целта е да се съкрати времето за реакция при възникване на финансови затруднения и да се осигури по-ефективно управление на средствата.

Предлага се и облекчаване на процедурата при отнет лиценз на застраховател. В определени случаи Гаранционният фонд ще може чрез Обезпечителния фонд да плаща директно задължения, които иначе се поемат първоначално от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Това включва обезщетения, лихви, разходи по уреждането на претенции и такси. Така ще отпадне необходимостта Бюрото първо да осигурява парите, а след това да иска възстановяването им.

Пет нови ракетни комплекса

Освен застрахователните промени Народното събрание ще обсъди и актуализирания инвестиционен проект на правителството за придобиване на пет нови зенитно-ракетни комплекса. Предложението е част от усилията за модернизация на българската противовъздушна отбрана.

Депутатите ще разгледат на второ четене и изменения в законодателството за оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, както и на първо четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите.