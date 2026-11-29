Студенти от УНСС, които са на общежитие, настояват за преминаване към онлайн обучение, след като по-рано днес стана ясно, че колегите им от Софийския университет ще бъдат разпуснати и ще си учат от домовете от утре, 30 ноември.

Причината за решението са продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в София.

От университета уточняват, че при възстановяване на топлоподаването в общежитията обучението ще се върне към нормалния си режим.

Най-голям обаче е проблемът с учещите в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), които са на общежития в Студентски град. Там топла вода няма от месеци, сега няма и парно.

В стаите температурата е 15-17 градуса, студентите стоят с якета и одеала.

Едно от момичетата разказа, че е перманентно болно от седмици и не може да се оправи, тъй като е по цял ден на студено – в университета, навън и в общежитието.

В социалните мрежи се появиха призиви от учащи в УНСС те също да минат на онлайн обучение, за да се приберат по родните си места, където няма проблем с отоплението и топлата вода.