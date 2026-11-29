Българската икономика отбелязва растеж и няма основания за влизане в рецесия, заяви в интервю за предаването "Неделя 150" по БНР депутатът от "Прогресивна България" Даниел Парушев, който е член на парламентарните комисии по икономика и по образование. По думите му рецесия означава липса на нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП), докато у нас се отчита ръст от 3% при средно около 1% за Европейския съюз, а партията му е готова на отстъпки, но настоява да чуе и конкретните предложения на опозицията.

Парушев посочи, че при наличие на икономически растеж, инвестиции и увеличаване на БВП темата за рецесия не стои на дневен ред. По отношение на инфлацията той уточни, че тя е 5,1% от началото на годината, а за 2027 г. е заложена на ниво от 2,6%. Според него покачването на цените се дължи на международните конфликти, но през зимния период инфлацията бележи спад.

Депутатът разкритикува политическото говорене, което по думите му цели да заблуди гражданите, и определи мерките, стартирани от бившия финансов министър Асен Василев, като "сметка без кръчмар". Той подчерта, че "Прогресивна България" се стреми да ограничи неразумното харчене и скритите дефицити. Според изнесените от него данни реалният дефицит с неразплатените средства е бил около 7%, но вече е намален до 5,7%. Парушев прогнозира, че на предстоящото през декември заседание финансовите министри ще намалят или отменят санкцията на Европейската комисия за свръхдефицит.

Според народния представител проектобюджетът за 2027 г. е най-социалният за последните пет години, като основният държавен дълг се свива от 9,9 млрд. евро на 7,9 млрд. евро. В сферата на образованието и технологиите се предвиждат:

Увеличение на ученическите и докторантските стипендии с 20%;

10 млн. евро за развитие на техническите специалности;

49 млн. евро за изграждане на център (ферма) за изкуствен интелект.

В заключение Парушев отбеляза, че България има стабилни позиции както на международната сцена, така и във вътрешен план, а работата на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е подобрена с цел контрол върху цените и надценките, като посочи примера със 100% надценка при млечните продукти. Той увери, че формацията му стои открито пред обществото и ще продължи да работи в интерес на гражданите.