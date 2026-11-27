Българското правителство и парламентарното мнозинство ще защитят финансовата дисциплина пред Брюксел, без това да става за сметка на заплатите и пенсиите на българските граждани. Този категоричен ангажимент поеха от "Прогресивна България" в декларация от трибуната на Народното събрание, прочетена от председателя на парламентарната комисия по икономическа политика Стефан Белчев.

Управляващите представиха конкретните етапи и срокове на европейските процедури, като подчертаха, че към момента на страната ни не е наложена глоба и няма спрени европейски средства по процедурата за прекомерен дефицит. От ПБ заявиха, че няма да позволят европейските процедури да бъдат използвани за вътрешнополитически саботаж и всяване на паника сред населението.

Какво предстои на 11 декември

Стефан Белчев се позова на документите от есенния пакет на Европейската комисия от 24 ноември 2026 г., като разграничи препоръките на Брюксел от окончателните решения за налагане на финансови санкции.

"През последните дни от тази трибуна чухме поредица от апокалиптични сценарии и съзнателни манипулации, с които опозицията се опитва да уплаши българските граждани. Политическите ни опоненти умишлено смесват работните документи на Европейската комисия с крайни решения, за да произвеждат фалшиви новини за наложени глоби и спрени еврофондове", заяви Белчев.

"Към днешна дата на България не е наложена нито една стотинка или цент глоба", подчерта депутатът. Той обясни, че препоръката на Европейската комисия по член 126, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз предстои да бъде разгледана от финансовите министри на страните членки на 11 декември.

По думите му измененият регламент, който урежда финансовите санкции, се очаква да влезе в сила през втората половина на декември, а евентуално предложение за конкретна глоба може да бъде разгледано най-рано в началото на 2027 г.

България има време да защити европейските средства

Управляващите отхвърлиха и твърденията за непосредствено спиране на европейското финансиране за страната. Белчев обясни, че механизмът за макроикономическа условност предвижда поредица от процедурни стъпки, включително участието на Европейския парламент.

"Едва след 11 декември Европейската комисия изпраща уведомително писмо до Европейския парламент. Следва процедура, в рамките на която Европейският парламент има право да поиска специален диалог за социално-икономическото въздействие на подобна мярка. Този процес отнема месеци и дава на България ясен хоризонт през пролетта на 2027 г. да докаже ефективността на своите фискални действия, така че изобщо да не се стигне до реално спиране на средства", обясни депутатът.

В официалните документи от 24 ноември Европейската комисия действително предвижда оценка през пролетта на 2027 г. на изпълнението на новите бюджетни цели, които предстои да бъдат определени за България. Брюксел отчита, че заложените в проектобюджета за следващата година мерки за фискална консолидация биха допринесли за преодоляване на прекомерния дефицит, въпреки констатираното недостатъчно изпълнение на препоръките за 2026 г.

Финансова стабилност без орязване на доходите

От "Прогресивна България" подчертаха, че страната продължава да бъде сред държавите с най-ниско съотношение на държавния дълг към брутния вътрешен продукт в Европейския съюз. Според официалните европейски данни в края на 2025 г. този показател за България е 29,9% при референтна стойност от 60%.

Белчев определи процедурата по прекомерен дефицит като наследство от натрупаните през последните години финансови дисбаланси. Според него правителството е избрало политика на постепенно оздравяване на публичните финанси вместо рязко ограничаване на доходите и социалните разходи.

"По силата на член 126, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съветът има срок до 11 февруари 2027 г. да определи нова коригираща фискална траектория за България. Ние имаме ясен план и воля да го изпълним", заяви Белчев.

По-високи заплати и пенсии в Бюджет 2027

Председателят на икономическата комисия защити основните приоритети на проектобюджета за следващата година, сред които са увеличението на минималната работна заплата, осъвременяването на пенсиите от 1 юли и инвестициите в образованието. Управляващите предвиждат тези мерки да бъдат реализирани при намаляване на бюджетния дефицит до 3,5% от брутния вътрешен продукт.

"Зад фалшивата загриженост за европейските правила прозира единствено неприязънта на опозицията към факта, че Бюджет 2027 едновременно намалява дефицита до 3,5% и защитава хората чрез увеличение на минималната заплата, осъвременяване на пенсиите от 1 юли и инвестиции в образованието", каза Стефан Белчев.

Той призова политическите опоненти на управляващите да посочат конкретно кои бюджетни разходи предлагат да бъдат намалени и да обяснят пред българските граждани дали искат това да стане за сметка на пенсиите на възрастните хора или на заплатите на учителите.