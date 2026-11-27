Народното събрание ще разгледа на второ четене важни промени в Закона за данък върху добавената стойност, които предвиждат облекчения за малките предприятия в България. Правителственият законопроект предлага поетапно увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от сегашните 51 130 евро до 75 000 евро през 2029 г. Предвиждат се също сериозни промени при електронното фактуриране и облагането на сделки с недвижими имоти. Законопроектът бе подкрепен на първо четене на 12 ноември със 122 гласа "за".

Тригодишен график за облекчаване на бизнеса

От началото на 2027 г. прагът за задължителна регистрация по ДДС трябва да се увеличи до 60 000 евро. Година по-късно той ще достигне 70 000 евро, а през 2029 г. - 75 000 евро, ако депутатите одобрят предложението на Министерския съвет.

Правителството мотивира промените с натрупаната инфлация, икономическия растеж и увеличаването на оборотите на малките предприятия. Запазва се възможността фирмите, които не достигат определения праг, доброволно да се регистрират по общия режим за облагане с ДДС, когато това е икономически изгодно за тях.

По-лесен достъп до европейските пазари

От началото на 2026 г. българските предприемачи могат да се възползват и от специалния европейски режим за малки предприятия. Той позволява освобождаване от начисляване на ДДС при определени доставки в други държави от Европейския съюз, без да се налага отделна регистрация по общия режим във всяка от тях.

Според Европейската комисия условието за ползване на трансграничния режим е общият годишен оборот на предприятието в ЕС да не надвишава 100 000 евро. Същевременно трябва да бъдат спазени националните прагове за освобождаване от ДДС в съответните държави.

Електронни фактури и по-строг контрол върху имотните сделки

Правителственият законопроект предвижда въвеждане на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 г. Промяната е част от подготовката за прилагане на европейската нормативна рамка "ДДС в цифровата ера".

Предлага се и задължителна регистрация по ДДС преди първата доставка за данъчно задължените лица, извършващи продажби на нови сгради и урегулирани поземлени имоти. Целта е да бъдат пресечени практиките за укриване на данъци чрез сделки с недвижими имоти, извършвани непосредствено преди възникването на задължение за регистрация.