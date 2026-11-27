Извънредната среща на върха на Европейския съвет в Брюксел приключи без споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Заради дълбоките разногласия между европейските лидери планираният за петък втори ден от преговорите бе отменен.

Не бе взето окончателно решение и за предложения от Европейската комисия нов заем от 45 млрд. евро за Украйна, като България категорично постави условия за участието си в него. Двата ключови въпроса отново ще бъдат поставени на масата за преговори през декември.

Остър сблъсък за европейските милиарди

"Не постигнахме споразумение", призна председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместна пресконференция тази нощ с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той определи разговорите като много интересни, но посочи, че остават сериозни различия както за общия размер на бюджета, така и за разпределението на средствата между отделните политики на ЕС.

В края на миналата седмица Коща представи компромисно предложение за бюджет от 1,78 трилиона евро, което предвижда съкращения с около 204 млрд. евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия. Част от държавите настояват за още по-голямо намаляване на разходите, докато мнозинството се противопоставя на допълнителните съкращения. Широка подкрепа има искането за запазване на средствата за селскостопанската политика и развитието на по-бедните европейски региони.

България също отстоява запазването на кохезионната политика. Преди началото на срещата премиерът Румен Радев настоя за по-сериозна финансова подкрепа за държавите от Черноморския регион и преразглеждане на предложенията за формиране на собствените приходи на ЕС. Според него предвиденият механизъм, основан на приходите от търговията с емисии и акцизите върху тютюна, би ощетил несъразмерно страната ни.

Мерц настоява за още съкращения

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви предсрочното приключване на извънредната среща, предаде ДПА.

"Все още трябва да се свърши твърде много подготвителна работа, за да се стигне до решение", заяви тази нощ германският канцлер. Той настоява за ограничаване на общия размер на европейския бюджет, за да се избегне значително увеличение на германските вноски.

"Мога да кажа, че определено се наблюдава някакъв напредък към по-нататъшно намаляване", добави Мерц след консултациите с останалите европейски лидери.

Германия и още шест държави - Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Нидерландия и Швеция, настояват за пренасочване на повече средства към новите европейски приоритети, сред които отбраната, технологичното развитие и конкурентоспособността. Срещу тях стои групата на 17-те държави, известна като "Приятели на сближаването", която защитава финансирането на традиционните европейски политики, отбелязва Юронюз.

Мерц се присъедини към настояването на френския президент Еманюел Макрон бюджетното споразумение да бъде постигнато до края на годината, преди началото на президентската надпревара във Франция през пролетта на 2027 г.

България отказва финансиране на нова военна помощ за Украйна

Антонио Коща потвърди официално тази нощ, че България е поставила конкретни условия за участието си в предложения от Европейската комисия допълнителен заем за Украйна.

"24 държави членки подкрепиха предложението. Една от тях, България, ще участва само в невоенния компонент, с акцент върху регионите, в които живее нейното национално малцинство", заяви председателят на Европейския съвет.

Предложението на Европейската комисия предвижда разделяне на новия заем от 45 млрд. евро на два компонента - 20 млрд. евро за бюджетна подкрепа и 25 млрд. евро за военни нужди. Новото финансиране трябва да допълни вече договорения европейски заем от 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г.

Преди началото на преговорите премиерът Румен Радев припомни, че България вече е поела ангажимент като гарант по предишния заем и участва в плащането на лихвите по него чрез общия европейски бюджет.

"Ние имаме готовност да се включим в невоенната подкрепа", заяви Радев, като настоя българското участие в гаранциите да бъде насочено специално към областите с компактно българско население в Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц от своя страна повтори позицията си, че всички 27 държави от ЕС трябва да участват в осигуряването на финансовата подкрепа за Киев.

Следващият опит за постигане на споразумение както за дългосрочния европейски бюджет, така и за новия заем за Украйна ще бъде направен на редовното заседание на Европейския съвет на 17 и 18 декември. За приемането на многогодишната финансова рамка е необходимо единодушие между всички държави членки.