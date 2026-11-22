Естония предприема една от най-радикалните си мерки срещу Русия от началото на войната в Украйна. Правителството в Талин реши да затвори всички сухопътни гранични пунктове с Русия от 1 декември за срок от най-малко шест месеца. Москва реагира остро и обвини естонските власти, че изграждат нова желязна завеса между Русия и Европа. Решението идва след серия от предполагаеми саботажи, за които Естония обвинява руските специални служби, съобщава Ройтерс.

Пет гранични пункта затварят врати

Забраната обхваща всички пет гранични пункта между двете държави - Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Ограниченията ще важат както за автомобили, така и за пешеходци, независимо от гражданството им или причината за пътуването. След шест месеца естонското правителство ще прецени дали да продължи мярката според ситуацията със сигурността.

Властите в Талин обясниха решението с нарастващите заплахи от руска страна. Естонските служби обвиниха руското военно разузнаване в организирането на опит за палеж срещу производителя на дронове Threod Systems на 14 ноември. Според разследващите осем латвийски граждани са били задържани във връзка с предполагаемата диверсия. Русия отхвърли обвиненията.

Москва говори за нова желязна завеса

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи действията на Естония като опит за изграждане на нова желязна завеса под претекст за заплаха от Изток. Тя предупреди, че Москва ще отговори с политически и дипломатически мерки.

Естонският вътрешен министър Игор Таро обаче заяви, че руските специални служби използват преминаващите през границата граждани за сплашване и вербуване. Според външния министър Маргус Цахкна ограничаването на движението ще затрудни организирането на диверсии и заобикалянето на европейските санкции. Той посочи, че подобни нападения срещу отбранителната индустрия са извършвани и в други европейски държави, включително България, Полша и Германия.

Хиляди хора бързат да преминат границата

Затварянето ще засегне особено тежко жителите на граничния град Нарва, където преобладава рускоезичното население. Много семейства имат роднини от двете страни на границата, а пунктът е важна връзка и за европейски граждани, пътуващи към Санкт Петербург.

Според Евронюз още на 21 ноември хора с куфари и багаж са започнали да се струпват в руския град Ивангород, опитвайки се да преминат в Естония преди крайния срок. През тази година границата е била пресечена около 760 000 пъти, като 307 000 от преминаванията са на руски граждани, показват данни на естонската полиция.

Финландия затвори сухопътната си граница с Русия още през 2023 г. и оттогава поддържа ограниченията. Латвия и Литва засега запазват действащи гранични пунктове, към които може да се пренасочи част от пътникопотока. Решението на Естония не засяга железопътния товарен транспорт, който ще продължи при строг митнически контрол.