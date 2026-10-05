Евросъюзът затегна правилата за меда. Проверявайте внимателно буркана

Част от продуктите, които досега сме виждали по магазините като мед, вече няма да могат да се продават по същия начин в Европейския съюз. Новите правила затягат изискванията към качеството и етикетирането, като специално внимание се обръща на меда, подложен на прекомерно филтриране.

Проблемът е, че при силното филтриране заедно с фините частици може да бъде премахната и значителна част от естествения цветен прашец. А той не е случаен примес - чрез него може да се установи ботаническият и географският произход на меда. Когато прашецът е отстранен прекомерно, проследяването откъде идва продуктът става значително по-трудно.

Европейските изисквания предвиждат продуктът, продаван като мед, да запазва характерните си естествени съставки. Прашецът не трябва да бъде премахван, освен когато това е неизбежно при отстраняването на чужди примеси. Това не означава, че огромни количества мед ще изчезнат внезапно от магазините, но новите партиди трябва да отговарят на актуализираните правила. Старите количества могат да останат в продажба до изчерпването им.

Съществена промяна има и при етикетите. Държавата, в която е добит медът, трябва да бъде посочена ясно. При смес от мед от няколко страни те трябва да бъдат изписани в низходящ ред според дела им в продукта, заедно със съответните проценти. Така купувачът много по-лесно ще разбира дали съдържанието е основно от държава в ЕС или например преобладава вносът от трети страни.

За потребителите това означава, че етикетът става още по-важен. Не е достатъчно бурканът да изглежда привлекателно или медът да е много бистър. Прекалената прозрачност дори може да е резултат от силна обработка, при която са отстранени естествени компоненти, важни за проверката на произхода.

Самата кристализация пък не е признак, че медът е развален или фалшив. Тя е естествен процес при много видове мед и зависи от състава, температурата и произхода му.

Промените са част от по-широк пакет европейски правила, известен като „Директивите за закуската“, които засягат още плодови сокове, конфитюри и други храни. За меда правилата се прилагат от 14 юни 2026 г. Основната цел е купувачът да получава повече информация и продуктите, които носят традиционното наименование „мед“, действително да отговарят на изискванията за него.