Радев посреща еврокомисаря по бюджета. На масата са близо 2 трилиона евро

Европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин пристига днес на двудневно посещение в България за важни разговори за бъдещото европейско финансиране. Основната тема е следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., чиято предложена стойност достига близо 2 трилиона евро.

Серафин ще се срещне с премиера Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиера по европейските средства Атанас Пеканов. В рамките на визитата ще бъдат обсъдени възможностите за инвестиции, регионално развитие и подкрепа за българските технологични компании, съобщиха от Представителството на Европейската комисия у нас.

България влиза в разговорите за новия бюджет

Посещението е част от мащабната европейска обиколка на Пьотър Серафин, по време на която той провежда консултации с правителствата на държавите членки. Целта е да бъдат обсъдени приоритетите и механизмите за разпределение на европейските средства през следващия седемгодишен период.

Европейската комисия вече представи предложение за бюджет от близо 2 трилиона евро, което се равнява на около 1,26% от брутния национален доход на ЕС. Сред основните приоритети са конкурентоспособността на европейската икономика, сигурността, отбраната, енергетиката, иновациите и подкрепата за регионите.

Особено внимание се отделя на новите национални и регионални планове за партньорство. Чрез тях Брюксел предлага по-гъвкаво финансиране на инвестициите и реформите, съобразено с потребностите на отделните държави и техните региони.

Размерът на средствата, които България ще може да използва след 2027 г., ще зависи от окончателните договорености по европейския бюджет и от правилата на бъдещите програми.

Радев, Донев и Пеканов разговарят със Серафин

В програмата на еврокомисаря са включени отделни срещи с премиера Румен Радев, финансовия министър Гълъб Донев и вицепремиера Атанас Пеканов. Разговорите са посветени на следващата многогодишна финансова рамка и на възможностите за използване на европейските средства.

В 10 часа Серафин ще открие в София конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“. Форумът се организира съвместно от Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Полша и софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

Една от обсъжданите в ЕС промени е опростяването на процедурите за кандидатстване и отчитане на европейското финансиране. По време на предишните си срещи в държавите членки Серафин е получил предложения за намаляване на административната тежест, премахване на припокриващи се изисквания и подобряване на прозрачността.

Общините с важна среща за бъдещото финансиране

Утре еврокомисарят ще разговаря с представители на Националното сдружение на общините в Република България. Основна тема ще бъде мястото на местната власт в новите национални и регионални планове за партньорство.

Този въпрос е пряко свързан с възможностите за финансиране на местни инвестиции, включително в инфраструктура, транспорт, градска среда и обществени услуги. Предложеният от Европейската комисия модел предвижда европейските средства да бъдат насочвани по-гъвкаво към потребностите на отделните региони.

Предстоящите преговори трябва да определят както общите финансови параметри, така и начина, по който националните и местните власти ще участват в планирането и изпълнението на проектите.

Български технологични компании представят свои проекти

В програмата на Серафин е включена и среща с представители на българския технологичен сектор. Тя ще се проведе утре съвместно с вицепремиера Атанас Пеканов и ще бъде посветена на инвестициите и възможностите за развитие на иновативните предприятия.

Двамата ще разгледат проекти, които вече са реализирани със средства от бюджета на Европейския съюз. По този начин еврокомисарят ще се запознае на място с конкретни резултати от европейското финансиране в България.

Конкурентоспособността и технологичното развитие са сред водещите приоритети в предложението за новата финансова рамка. Европейската комисия предвижда по-широки възможности за подкрепа на иновациите, научните изследвания и стратегическите производства.

От началото на мандата си Пьотър Серафин вече е посетил 22 държави от Европейския съюз. В рамките на тези визити той е провел консултации с правителства, местни власти, представители на бизнеса и други заинтересовани страни за подготовката на бюджета за периода 2028-2034 г.