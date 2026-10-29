Йотова и Гюров очи в очи! Големият дебат е тази вечер

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров е насрочен за тази вечер от 21 часа по Българската национална телевизия. Двамата ще се изправят един срещу друг в последните дни преди балотажа на 1 ноември, когато избирателите ще определят кой ще застане начело на държавата. Дебатът ще продължи 90 минути, а водещ ще бъде журналистката Поли Златарева. Срещата ще бъде излъчена пряко и по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио.

Зрителите ще могат да проследят разговора по БНТ 1 и БНТ 4, както и чрез новинарския сайт на обществената телевизия, страницата на „По света и у нас“ във Фейсбук и официалния канал на БНТ в YouTube. От телевизията съобщиха, че дебатът ще обхване важните за обществото въпроси, в които президентската институция има съществена роля, както и политиките, вижданията и ценностите на двамата кандидати.

Телевизионният сблъсък е единствената възможност Йотова и Гюров да представят непосредствено един срещу друг позициите си пред национална аудитория в рамките на настоящата кампания. Очаква се разговорът да засегне правомощията на държавния глава и неговата роля във вътрешната политика, международните отношения и националната сигурност. БНТ обяви, че целта е посланията на двамата претенденти да достигнат до възможно най-широка аудитория преди втория тур.

Междувременно Централната избирателна комисия определи чрез жребий реда на заключителните обръщения към гражданите. Утре, 30 октомври, първо ще бъде излъчено обръщението на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев, а след това на Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Посланията ще бъдат представени по Българската национална телевизия и Българското национално радио в последния ден от предизборната кампания.

Съгласно Изборния кодекс всяка от двете кандидатпрезидентски двойки има право на обръщение с продължителност до 10 минути. Излъчванията са безплатни, а поредността им се определя чрез жребий на ЦИК. В събота е денят за размисъл, а в неделя, 1 ноември, ще се проведе вторият тур на президентските избори.