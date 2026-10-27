Човек от ВМРО поиска по-силни президентски правомощия

Избирателите на „Възраждане“ могат да подкрепят Илияна Йотова-Кирил Вълчев на президентския балотаж в неделя, прогнозира Юлиан Ангелов от ВМРО. Той очаква избирателната активност да се повиши въпреки рекордно слабото участие на първия тур. Според него голяма част от българите са възприемали победата на Йотова като предрешена и затова не са отишли до урните. Пред Нова телевизия Ангелов изложи и предложенията на ВМРО за значително разширяване на правомощията на държавния глава.

Повече гласове за Йотова

Според представителя на ВМРО ниската активност на първия тур не означава непременно, че избирателите ще останат пасивни и на балотажа. Ангелов смята, че част от хората не са участвали, защото са били убедени в победата на Илияна Йотова още при първото гласуване. Той очаква в неделя да се мобилизират и симпатизантите на „Възраждане“, които според прогнозата му ще подкрепят Йотова.

Ангелов подчерта, че за българските граждани вътрешнополитическите проблеми имат особено голямо значение при избора на президент. Според него именно върху тях поставя акцент кандидатската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Той определи двамата като патриоти и заяви, че ги смята за способни да обединят разделеното общество и да защитават националните интереси.

Президентът да избира сам служебния премиер

Юлиан Ангелов постави и въпроса за конституционните правомощия на държавния глава. Той обяви, че ВМРО ще настоява за тяхното разширяване, тъй като според партията те са били ограничени от промените, приети от политическата „сглобка“.

Сред конкретните предложения е президентът отново самостоятелно да определя служебния министър-председател. ВМРО иска държавният глава да получи също право на законодателна инициатива по определени въпроси, както и възможност да иска вот на недоверие на правителството.

Според Ангелов президентската институция трябва да бъде реален коректив на политиката в България, а не да разполага с ограничени инструменти за въздействие върху управлението. Той настоя и за публичен дебат между кандидатите за вицепрезидент, като заяви, че според неговата информация Георги Кандев отказва подобен сблъсък с Кирил Вълчев. Това твърдение беше представено като позиция на Ангелов.