Нови свидетели по делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Софийският градски съд ще проведе днес ново заседание по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през март 2022 г. Очаква се показания да дадат бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и подалият оставка директор на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев.

Делото продължава след свидетелски показания, според които тогавашният главен секретар на вътрешното министерство не е бил предварително информиран за операцията. На предишното заседание бяха разкрити и подробности за разговорите в Министерския съвет в деня на задържанията.

Какво разкриха свидетелите

На заседанието в края на септември бившият директор на пресцентъра на МВР Явор Симов заяви, че Петър Тодоров не е знаел предварително за арестите. Симов разказа, че вечерта на 17 март 2022 г. бил извикан в Министерския съвет, където Кирил Петков, Асен Василев и Бойко Рашков съобщили с приповдигнато настроение, че Борисов е задържан. Според свидетеля Петков и Василев настоявали лидерът на ГЕРБ да бъде изведен с белезници, но Рашков разпоредил това да не се прави, ако липсват законови основания. Симов заяви още, че около месец преди акцията в кабинета на премиера вече се обсъждало задържането на Борисов, включително твърдения за сакове с пари в Банкя и манастири.

Показания даде и разследващият полицай Иван Маджаров, който разказа за действията при задържането и последвалата реакция на прокуратурата.

За какво е обвинен Кирил Петков

Бившият лидер на „Продължаваме промяната“ е подсъдим за престъпление по служба и превишаване на правомощията си като министър-председател. Според прокуратурата на 17 март 2022 г. той е разпореждал на полицейски служители да предприемат действия в нарушение на закона във връзка с арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова.

Тримата бяха задържани от МВР без предварителна санкция от прокуратурата, а впоследствие съдът обяви арестите им за незаконни. Кирил Петков отхвърля обвиненията и не се признава за виновен. Делото продължава с разпити на свидетели, които трябва да изяснят обстоятелствата около вземането на решенията и провеждането на полицейската акция.