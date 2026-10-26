Експерт с любопитна версия за убийството на Слави Бинев. Какво се е объркало?

Две убийства на известни бизнесмени в рамките на по-малко от месец, два различни сценария и един въпрос – какво стои зад престъпленията, които разтърсиха България?

Бившият началник на сектор „Убийства“ в СДВР Ботьо Ботев направи анализ на покушенията срещу Слави Бинев и президента на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов. Според него и в двата случая е възможно причините да се търсят във финансови и лични отношения, но обстоятелствата около престъпленията са съществено различни.

В ефира на „Тази сутрин“ по bTV криминалистът обясни защо допуска, че убийството на Бинев не е било планирано, докато при Филипов вижда белези на предварително назрявал конфликт.

Убийството на Слави Бинев – спор, завършил фатално?

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“.

Малко след престъплението полицията задържа трима мъже на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“.

Според Ботьо Ботев не е изключено посетителите на бизнесмена да са пристигнали, за да изяснят финансови отношения, а не с предварително намерение да го убият.

„Навярно са имали някакви бизнес отношения, които обаче на фона на недоразумения са довели до противоречия“, посочи криминалистът.

По неговата версия разговорът може да е прераснал в остър конфликт, последван от внезапна употреба на оръжие.

Ботев смята, че ако убийството е било предварително организирано, действията на извършителите вероятно щели да изглеждат по различен начин.

Това обаче остава експертна хипотеза, а не окончателно установен мотив.

Бързите арести може да са предотвратили бягство в чужбина

Криминалистът даде висока оценка на действията на разследващите, които успяха бързо да установят и задържат заподозрените.

Според него своевременната полицейска реакция е била особено важна заради възможността мъжете да напуснат България, включително в посока Турция.

При задържането им полицията откри две огнестрелни оръжия.

Разследващите разглеждат неуредените финансови отношения като основна версия за убийството. От МВР съобщиха, че на този етап няма данни престъплението да е поръчково.

По информация, оповестена на 25 октомври, обвинение е повдигнато само на един от тримата първоначално задържани.

Убийството на Илиян Филипов – различен сценарий

При покушението срещу Илиян Филипов Ботьо Ботев вижда друга последователност на събитията.

Собственикът на „Ботев“ (Пловдив) беше убит на 30 септември в Пловдив.

Според криминалиста в този случай противоречията вероятно са се задълбочавали в продължение на време, преди да се стигне до решението за убийство.

Той допуска, че престъплението е било предварително обмислено и организирано.

Ботев обръща внимание на отношенията между жертвата и заподозрения. Двамата са се познавали от години, което според него не изключва възникването на сериозни конфликти, особено при преплитане на лични и бизнес интереси.

Кой всъщност е стрелял по Илиян Филипов?

Криминалистът постави под въпрос и една от първоначалните версии за непосредствения извършител на убийството.

Според него не е задължително човекът, сочен първоначално като стрелец, да е този, който действително е произвел фаталния изстрел.

Ботев насочи вниманието към фигурата на маскиран мъж, забелязан на видеозапис в района на местопрестъплението.

Той допуска, че именно този човек може да е непосредственият извършител.

И тази версия обаче представлява лично експертно предположение, което не е потвърдено като факт от разследващите органи.

Връщат ли се показните убийства от 90-те години?

Двете престъпления предизвикаха въпроси дали България е изправена пред нова вълна от тежки криминални посегателства срещу известни личности.

Ботьо Ботев обаче предупреди да не се правят прибързани заключения.

Според него всяко убийство трябва да бъде анализирано самостоятелно, като се отчитат конкретните мотиви, отношенията между участниците и начинът на извършване.

„Не може да се разсъждава така“, заяви той в отговор на въпрос дали може да се очаква нова вълна от подобни престъпления.

Криминалистът не се ангажира с прогноза за бъдещи покушения.

Неговата оценка е, че въпреки близостта във времето убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов имат различни характеристики, а евентуална връзка между тях не е установена.