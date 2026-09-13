Паника на "Тракия": Автобус пламна с пътници на борда
Чакат някой да ги прибере
Следете всички новини, анализи и коментари за Траянови Врата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чакат някой да ги прибере
Сред най-интересните открития в крепостта е тайният тунел за снабдяване с вода
Колоната е на "Системата ни убива"
АПИ избра фирмите, които ще правят проучванията и проектите
Крепост край Ихтиман пази подстъпите на София Колкото и да е странно, но близките околности на нашата столица понякога са по-непознати на хората, отк...
Проходът още помни славната победа на Самуил над ромеите през 986 г. Крепостта "Стенос" възкръсна с пари от европроект България е осеяна с др...
Славната победа на цар Самуил над ромеите при Траянови врата беше тема на семинар в Костенец. Археолози и историци припомниха битката през 986 г., при...
Неведоми са пътищата Господни, се казва в Евангелието. Екипът на експедицията "Преоткрий България" често се убеждава в тази мъдрост. На път за Якоруда...