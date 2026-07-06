Паника на "Тракия": Автобус пламна с пътници на борда

Автобус по линията Бургас – София се запали рано тази сутрин малко преди тунела „Траянови врата“. По първоначална информация няма пострадали, но сред пътниците е настъпила паника, съобщава bTV.

Автобус, пътуващ по линията Бургас – София, се е запалил около 6:00 часа тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, малко преди тунела „Траянови врата“.

За инцидента сигнализирал пътник, който разказал пред bTV, че салонът внезапно се е изпълнил с гъст дим, а секунди по-късно автобусът е бил обхванат от пламъци.

Сред хората е настъпила паника, тъй като мнозина са започнали да се задушават. Всички пътници обаче са успели да напуснат превозното средство навреме и по първоначални данни няма пострадали.

След евакуацията десетки хора останали повече от час и половина на аварийната лента на магистралата, без да знаят кога ще пристигне друг автобус.

Според пътниците шофьорът не е могъл да даде информация за случилото се, а с тях не се е свързал и представител на превозвача.

„Стоим и чакаме, без да знаем колко още ще останем на магистралата“, разказва един от пътниците.

По думите му след пожара под автобуса са започнали да изтичат гориво и други течности, което е предизвикало допълнително безпокойство.

Тъй като инцидентът е станал непосредствено преди тунела „Траянови врата“, на място са пристигнали полицейски екипи.

Към момента няма официална информация за причините за пожара, нито дали е започнала проверка по случая.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com