Луксозно "Порше" влетя в Морската на Созопол-Стораро ли е бил?

Полицията и Община Созопол проверяват видеоклип, разпространен в социалните мрежи, на който се вижда как луксозен автомобил преминава през пешеходната алея в Морската градина на Стария град. Според очевидци зад волана е бил Емрах Стораро, но към момента това не е официално потвърдено.

Видеозапис, който бързо набра популярност в социалните мрежи, показва как луксозно „Порше“ се движи по алея в градската градина на Созопол и напуска парка през централния вход – зона, в която преминаването на автомобили е забранено.

След сигнала Община Созопол е сезирала Районното управление на полицията още в обедните часове. Проверка е започнала и от ОДМВР – Бургас, като служители преглеждат записи от камери в района, за да установят какво точно се е случило.

Очаква се официална информация по случая да бъде разпространена през днешния ден.

Разследването е затруднено, тъй като в самата пешеходна зона няма камери за видеонаблюдение. Затова полицията ще използва записи от съседни обекти и други способи, за да установи кой е управлявал автомобила.

Не е първият подобен случай

Името на Емрах Стораро вече е попадало в полицейските хроники. През септември миналата година той и певецът Константин публикуваха видеоклип от демонстративно шофиране на столичния булевард „България“.

След разпространението на кадрите двамата бяха извикани за разпит, а шофьорската книжка на Емрах беше отнета. По-късно той обжалва наложената мярка.

Сега разследващите трябва да установят дали именно той е човекът, заснет да управлява автомобила в пешеходната зона на Созопол.

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