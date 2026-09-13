Обрат на жълтите павета. Нова пешеходна зона
Столичният булевард „Цар Освободител“ затворен за коли всеки уикенд
Следете всички новини, анализи и коментари за Пешеходна Зона. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Столичният булевард „Цар Освободител“ затворен за коли всеки уикенд
Твърди, че е помислил пътя за разрешен
Преминаването на автомобили в градината е забранено, полицията проверява случая
Пешеходната зона около църквата „Ал Невски“ започва от утре
Премахва се паркирането около храм-паметника
Към 18,30 ч нямаме информация за пострадали български граждани
Това обяви главният архитект на София Здравко Здравков
Спряно е полагането на гранита заради некачествени инертни материали.
Околовръстното да не се приема за градска бариера, а пешеходци и велосипедисти да минават към Витоша. Това е една от идеите на главния архитект на Соф...
Фандъкова предлага програма за саниране на старите сгради Как идеалният център на столицата да стане по-привлекателен и по-удобен за жителите на град...
Цялата пешеходна зона на Сливен става с безплатен интернет. Идната седмица WI-FI ще има и в района на парк "Юнак" и крепостта "Туида", обяви пред журн...
"Капана" е от най-романтичните места в Пловдив
София. Окръжният съд в Стара Загора днес ще гледа мярката за неотклонение на Георги Сапунджив, който в понеделник вечерта прегази 4-годишния Паоло на...
Заралии нападнаха убиеца на детето, искат затвор до живот
Стара Загора. Четиригодишно момченце бе прегазено на централния булевард "Цар Симеон Велики" в Стара Загора от лъскав джип "Ландровър" и почина на мяс...
Пловдив. До няколко месеца ларгото на Пловдив ще се простира от Новотела до хотел "Тримонциум". По този начин ще станем градът с най-голяма пешеходна...
Пловдив. Пешеходната зона в центъра на Пловдив ще се разшири с шест улици. Всички те се намират в емблематичния за града кв. "Капана". Затворени за а...
Пловдив. Пешеходната зона в центъра на Пловдив ще се разшири с шест улици. Всички те се намират в емблематичния за града кв. "Капана". Затворени за ав...