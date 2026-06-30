Дунав мост отпушва движението, жегата обаче спира тировете

Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе се подновява около 10:00 часа днес. Това е важна промяна за един от най-натоварените гранични маршрути към Румъния, където месеци наред движението се регулираше заради основния ремонт на съоръжението. Работата няма да спре, но ще продължи по опорите и металната конструкция на моста, без да засяга автомобилния трафик.

Мостът тръгва, ремонтът остава

Според АПИ финалните дейности по последния затворен участък на Дунав мост са приключили, което позволява връщането на двупосочното движение по ремонтираното платно. Основният ремонт започна на 10 юли 2024 г. и е разделен на шест етапа. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи остава септември.

Това е първият основен ремонт на съоръжението от въвеждането му в експлоатация през 1954 г. В следващите месеци строителите ще работят по елементи, които не налагат ново ограничаване на автомобилния поток. За шофьорите това означава по-нормално преминаване, но не и край на всички дейности по моста.

Трафикът по границите е спокоен, но не навсякъде

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични пунктове, включително при Русе-Гюргево, където движението продължава да се регулира заради ремонтните дейности.

Най-сериозният натиск тази сутрин е на границата с Турция. По данни на „Гранична полиция“ към 6:00 ч. трафикът през „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили. На границите с Гърция, Република Северна Македония и Република Сърбия движението е нормално.

Жегата затваря пътя за тежките камиони

Новото затруднение около Русе идва не от ремонта, а от високите температури. От днес, 30 юни, до 1 юли между 13:00 и 21:00 ч. се въвежда временна организация на движението за тежкотоварни автомобили над 20 тона по път I-2 Русе-Разград и път I-5 Русе-Велико Търново на територията на Областното пътно управление в Русе. Причината е очаквана температура на въздуха над 35 градуса.

Забраната не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. За останалите тежкотоварни автомобили следобедните часове ще бъдат рисков прозорец за забавяне и изчакване.

По южната граница движението е нормално

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“, а през „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Така денят носи добра новина за Дунав мост, но и предупреждение за тежкия трафик. Русе получава облекчение с връщането на двупосочното движение, но жегата въвежда нов режим за камионите. За шофьорите най-важното е да следят часовете - сутринта мостът се отпушва, следобед тежките машини около Русе ще трябва да се съобразяват със забраните.

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