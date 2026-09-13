Дунав мост отпушва движението, жегата обаче спира тировете
От около 10:00 часа днес двупосочното движение по ремонтираното платно при Русе се възстановява, но следобед има забрана за камиони над 20 тона
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От около 10:00 часа днес двупосочното движение по ремонтираното платно при Русе се възстановява, но следобед има забрана за камиони над 20 тона
Обектът на „Трапезица“ посреща клиентите с модерна търговска зала, над 9000 артикула и енергоефективни решения
Диетолози посочват ясни срокове и признаци, които не бива да се пренебрегват
След като първият опит за рестартиране през януари беше прекъснат заради неизправност
Общо 15 търговски позиции ще създадат микс от хранителни магазини, техника, мода, домашни стоки, козметика, заведения за бързо хранене и специализиран...
Новият обект е в ж.к. Обеля
Още се работи по финализирането на продуктовия асортимент
Досега в града под тепетата имаше един обект
То cъбиpa нa eднo мяcтo 30 мaгaзинa и зaвeдeния нa вoдeщи бългapcĸи и мeждyнapoдни бpaндoвe
От 15 до 17 август Бузлуджа се преобразява по случай на 10-годишнината на „Проект Бузлуджа“. Вход свободен.
Инвестиция за 1 милиард
Ето кога те ще бъдат пуснати в експлоатация
Целта е да се насърчи религиозния и екотуризма в околностите
До 10 дни Министерски съвет ще одобри съвета на директорите
Очаква се в следващите дни институциите да излязат с решение
Броят на служителите на компанията вече надвишава 7900 души
Засега той работи само през почивните дни
Основата на тази колекция е от бай Димитър, но има и допълнителни експонати, които са извън нея
Обмисля се и отпадане на такса "Дунав мост"
Организирани са три четириклонни кръстовища